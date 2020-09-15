Altınordu'dan üçüncü imza

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde üçüncü imzayı hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'dan Hüseyin Altuğ Taş'a attırdı. Daha önce Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve Adanaspor'dan forvet Ahmet Dereli ile el sıkışan İzmir temsilcisi, orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Hüseyin Altuğ ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Niğde ekibine gittiğini hatırlatan Hüseyin, Altınordu'ya transfer olmaktan mutlu olduğunu söyledi.Sistemi olan bir kulübe geldiğini ifade eden futbolcu, "Sistem, Niğde Anadolu FK'da da aynı şekilde işliyordu. Bu nedenle adaptasyon sürecimin çok kısa süreceğine inanıyorum" dedi. Ankaraspor'da keşfedilip Galatasaray altyapısında yetişen, Başakşehir, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Tepecikspor, Gümüşhanespor, Bodrum Belediyespor ve son olarak Niğde Anadolu FK formaları giyen Hüseyin, Süper Lig'de 3, Misli.com 2'nci Lig'de 76, Misli.com 3'üncü Lig'de 28, kupada 12 kez sahaya çıkıp toplam 12 kez gol sevinci yaşarken, milli formayı ise 31 kez giydi.