Altınordu'nun Ümraniyespor kabusu - Son Dakika
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Altınordu'nun Ümraniyespor kabusu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Altınordu, pazar günü konuk edeceği Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek rakibi karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor.

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TFF 1'inci Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Altınordu, pazar günü konuk edeceği Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek rakibi karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler sadece 1 maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki 4 müsabakada Ümraniyespor galip gelirken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Altınordu, Ümraniyespor karşısındaki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor maçında eski dostlar da rakip olacak. Daha önce Bucaspor'da birlikte çalışan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, bu sezon ikinci kez kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısında Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Altay, Hüseyin Eroğlu'nun görevde olduğu Altınordu'yu 3-0 yenmişti. Ümraniyespor'da top koşturan Timur Temaltaş da eski takımının karşısına çıkacak. Eski Altınordulu Serkan Göksu ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

BAŞKAN ÖZKAN GENÇLERLE BULUŞTU

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) İnciraltı İzmir Atatürk Öğrenci Yurdu'nda üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmak için sunum yaparak öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Başkan Özkan, "Tüketen değil, üreten bir toplum olmalıyız. Herkesin bu dünyaya geliş amacı var. Siz kendinizinkini mutlaka bulmalısınız. Ben buldum, hayatımı çocuklara ve gençlere adadım. Altınordu bir Türkiye projesi oldu. Maddi manevi tüm birikimlerimi bu sisteme adadım. Sonucunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder Avrupa'nın en önemli liglerinde oynuyor" dedi.

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun da katıldığı söyleşi sonunda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çekilen kurada 3 gence Altınordu forması, 5 gence futbol topu hediye ederken, 20 genci de pazar günü İzmir'de oynanacak Ümraniyespor maçında konuk edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, iki hafta önce Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyareti sırasında belirlenen program dahilinde 11 Mart'ta Antalya, 19 Mart'ta Ordu, 1 Nisan'da Giresun, 7 Nisan'da ise Adana'daki KYK'da gençlerle buluşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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