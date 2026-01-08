Altınordu Taraftarına Müjde: İki Yeni Transfer

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında pazar günü deplasmanda Erbaaspor'la karşılaşacak Altınordu, ara transfer döneminde iki takviye daha yaptı. Kırmızı-lacivertliler sezon başında yollarını ayırıp Karşıyaka'ya transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı'yı yuvaya döndürürken, son olarak geçen sezon Fethiyespor forması giyen gurbetçi sol kanat Ali Ceylan'ı (27) da kadrosuna dahil etti. İki futbolcu da yarım sezonluk sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi devre arasında daha önce Ali Ceylan gibi ilk yarıyı boşta geçiren sol bek Gökhan Süzen'le (38) el sıkışmıştı.