Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

12.11.2020 11:47
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar, System.String[]

KARTAL'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını doktora götüren dolandırıcılar, doktora 10 bin lira karşılığında "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti ve ardından kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı.

KARTAL'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadını doktora götüren dolandırıcılar,  doktora 10 bin lira karşılığında "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti ve ardından kadının Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı. Dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenleyen polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri alzheimer hastası yaşlı kadının dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcılar Kartal'da yaşayan alzheimer hastası yaşlı kadına Silivri'de bulunan ve aile hekimliğinde görevli doktora götürdü. Doktora verdikleri 10 bin lira karşılığında alzheimer hastası kadın için "Akli Melekeleri Yerinde Raporu" düzenletti. Daha sonra dolandırıcılar yaşlı kadına ait Şişli'de bulunan evini 1 milyon 650 bin liraya sattı. Dün polis ekipleri sahte evraklarla usulsüz şekilde kazanç sağlayan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.


- İstanbul
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar
Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar

Doktora, Kartal, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alzheimer hastası kadın için sahte rapor düzenletip, 1 milyon 650 bin lira dolandırdılar - Son Dakika


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