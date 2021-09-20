Üye Girişi
Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada - Son Dakika

Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada

20.09.2021 09:35
Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada, System.String[]

Türkiye'de 400 bin ile 1 milyon arası Alzheimer hastası bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Cevdet Bilge "2050 yılında Türkiye'nin dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4'üncü ülke olacağı düşünülüyor.

Türkiye'de 400 bin ile 1 milyon arası Alzheimer hastası bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Cevdet Bilge "2050 yılında Türkiye'nin dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4'üncü ülke olacağı düşünülüyor. Alzheimer'da risk faktörleri yaş, cinsiyet, genetik, geçirilen hastalıklar, eğitim ve depresyondur. Özellikle yalnız yaşamanın ve sosyal geri çekilmenin zorunda kalındığı Kovid döneminde Alzheimer demansının hem gelişme ihtimali artmakta hem de tespitlerde geç kalındığı için tedaviler de aksamaktadır" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Cevdet Bilge, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Bilge, Alzheimer'ın, demansın yani bunamanın geri dönüşü olmayan ilerleyici kronik bir hastalık olduğunu belirterek "Hastalık nöron adı verilen beyin hücrelerini, özellikle bellekle ilgili ana alanları daha fazla etkileyerek belirtilerin oluşmasına sebep olur. Nöronlar arası iletişim ve nöronların bozulması ile hastalık ilerler. Alzheimer hastalığı yaşla ilişkili bir hastalıktır ve çoğunlukla yaşlılık hastalığıdır. Yaşam koşullarının değişmesi ve tıbbın kronik hastalıkları çözmedeki başarısı ile hasta sayısı da bu duruma paralel olarak gün geçtikçe artıyor. Dünya genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu bilinirken, 2050 yılında bu sayının 115 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise halen 400 bin ile 1 milyon arası hasta bulunduğuna ait bir tahmin yürütülürken, 2050 yılında Türkiye'nin dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip 4. ülke olacağı düşünülmektedir" diye konuştu.

KOVİD YALNIZLIĞI HASTALIĞIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Alzheimer hastalığında 6 önemli risk faktörü bulunduğuna değinen Uzm. Dr. Cevdet Bilge, şöyle devam etti:

"İlk risk faktörü yaştır. Alzheimer hastalığı, sıklıkla 65 yaş üstündeki kişilerde ortaya çıkar. Hastalık 65 yaş üstü nüfusun yüzde 5'inde görülürken, her 5 yılda bir hastalık görülme sıklığı 2 kat artar ve 80-85 yaşın üzerine çıkıldığında neredeyse hastaların yarısında görülebilir. Bununla beraber son yıllarda yapılan araştırmalar hastalığın fark edilmeden 20-30 yıl geride başladığını ve eğer araştırılırsa tanının 40 ve 50'li yaşlarda da konulabileceğini gösteriyor. İkinci faktör de cinsiyettir. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden daha uzundur bu nedenle kadınlarda daha sık görülmesi beklenen bir sonuçtur. Üçüncü faktör olan depresyon ise demans sürecine geçişi hızlandırır. Özellikle yalnız yaşamanın ve sosyal geri çekilmenin zorunda kalındığı Kovid döneminde Alzheimer demansının hem gelişme ihtimali artmakta hem de tespitlerde geç kalındığı için tedaviler de aksamaktadır. Dördüncü sırada da geçirilen hastalıklar bulunuyor. Kardiyovasküler hastalıklar, hiperlipidemi, diyabet, tiroid hastalıkları Alzheimer hastalığı için birer risk faktörü olarak sayılabilir. Eğitim ise beşinci sırada yer alıyor. Çünkü düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin hastalığa yakalanmaya eğilimi fazladır. Eğitim düzeyi yükseldikçe hastalığın görülme sıklığı azalır. Son risk faktörü olarak da kalıtım ve genetiği sayabiliriz. Alzheimer hastalığının yüzde 25'i genetik ve ailevi bir özellik taşır. Hastalığa ait olduğu düşünülen pek çok gen ortaya konmuştur. Genellikle 65 yaş altı demans tablosu ile başvurularda önem taşımaktadır."

BASİT UNUTKANLIKLARLA ORTAYA ÇIKABİLİR

Uzm. Dr. Cevdet Bilge, Alzheimer hastalığının semptomlarını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Hastalık ilk dönemlerinde basit unutkanlıklar olarak başlar. Anahtarını kaybetme, eşyaların yerlerini karıştırma, isimleri unutma, sık tekrarlar yapma, paranın üstünü almayı unutma, elektrikleri veya suyu kapatmayı unutma gibi durumlar görülür. İlerleyen dönemlerde unutkanlığın derecesi giderek artar. Evin yolunu, odaların nerede olduğunu karıştırma hatta kaybolma, oğlunu babası veya kızını annesi zannetme, yemeklere tuz yerine şeker koyma, parasını saklama ve bir daha bulamama, kendi evini tanıyamama veya başkasının evi olduğunu düşünme, öz bakım hijyen konularında belirgin eksiklikler bunlara örnektir. Hastalığın diğer önemli bir özelliği günlük yaşam aktivitelerinin bozulmasıdır. Hastaların çoğu günlük işlerini planlayamaz ve tamamlamakta güçlük çeker. Yemek pişirmek, giysi seçmek ya da telefonla konuşmak gibi basamaklı işleri yapmakta zorluk yaşamaya başlarlar. Hasta geçmişte iyi yaptığı becerilerini kaybeder. Örgü öremez, çivi çakamaz, yemek yapamaz, enstrüman çalamaz, tuvalete gidemez, banyo yapamaz, yemek yiyemez. İdrar ve gaitasını altına veya evin değişik yerlerine yapar."

İLERLEYEN DÖNEMDE AŞI GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Şüphe halinde nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Bilge, "Tanıda beyin görüntüleme MRI, EEG, bazı kan tetkikleri (B12 eksikliği, tiroid bezi bozuklukları gibi) bazı genetik taramalar ve nöropsikiyatrik testler yapılır. Tedavide ise toksik maddeleri azaltma ve sinirler arası iletişimi arttırıcı ilaçlar verilebilir. İleri aşamada Alzheimer hastalığına karşı aşı geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda hastalara psikolojik destek sağlanmalı. Özellikle hasta yakınları ve bakıcıları da içine alacak destek programları ve depresyonun fark edilip tedavisi büyük önem taşıyor. Egzersiz, bulmaca, sudoku, yürüyüş, el işleri de hastalığın seyrini yavaşlatmak için uygulanabilir. Beslenmede ise özellikle Akdeniz diyeti uygulanmalı, hayvansal yağlardan uzak durulmalı. B vitamini, Omega 3 içeren gıdalar alınmalı. Unutmamak gerekir ki her yaşlı Alzheimer hastası değildir" ifadelerini kullandı.


Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada

Togo Cumhuriyeti, Alzheimer, Genetik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor 10:45 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı 10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı 10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı
Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı 10:26 Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek 09:57 Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek Karısını öldüren adam 09:31 Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor
Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı 09:26 Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü 08:08 İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
10:44 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor
10:43 Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar
10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı
10:32 Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu
10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor
10:25 Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı
10:03 Süleyman Soylu, Ampute Milli Takımı'nı görüntülü arayarak tebrik etti
09:56 Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek
09:49 Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar         
10:44
Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu         
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor         
10:28
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun         
08:49
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım         
23:05
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 10:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Alzheimer için korkutan uyarı; 2050'de Türkiye 4'üncü sırada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement