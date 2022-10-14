Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı

14.10.2022 20:21

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, grizu patlamasının meydana geldiği maden ocağındaki son durumu paylaştı. İçeride 87 işçinin bulunduğunu söyleyen Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor." dedi.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

11 İŞÇİ ÇIKARILDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Habertürk canlı yanına telefonla bağlanarak son durumu aktardı. Çakır 4-12 vardiyasında çalışan 87 işçiden 11'inin çıkarıldığını, 2'sinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Recai Çakır, içerideki 6 işçinin hareketsiz görüldüğünü söyledi. Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor. Göçükten ziyade bir patlama var. Uzman ekipler gidebiliyor oraya sadece. Uzman ekipler yeni bir patlama riskinden bahsetmiyor" dedi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Vali Nurtaç Arslan maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı Son Dakika | Vali Nurtaç Arslan maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı Bartın haber: AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi Bartın haber: AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi

Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement