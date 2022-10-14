Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

11 İŞÇİ ÇIKARILDI

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Habertürk canlı yanına telefonla bağlanarak son durumu aktardı. Çakır 4-12 vardiyasında çalışan 87 işçiden 11'inin çıkarıldığını, 2'sinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Recai Çakır, içerideki 6 işçinin hareketsiz görüldüğünü söyledi. Çakır, "11 işçimiz kurtarıldı. Sağlık durumları gayet iyi durumda. Baretlerdeki çip üzerinden yapılan kontrollere göre 6 işçi hareketsiz görülüyor. Göçükten ziyade bir patlama var. Uzman ekipler gidebiliyor oraya sadece. Uzman ekipler yeni bir patlama riskinden bahsetmiyor" dedi.