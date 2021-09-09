Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Amasya ile Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde çelenk sunma programı düzenlendi.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ardından CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sevindi, burada yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Partilerinin halk için çalışmaya devam etiğini ifade eden Sevindi, "Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve laikliği savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Merzifon ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koparan, yaptığı konuşmada, "Barışın, demokrasinin, adaletin, insan haklarının temel hak ve özgürlüklerinin bu ülkedeki tek teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişten aldığı gücü ve birikimi yarınlara değişim ve güçlü bir Türkiye umuduyla taşıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Merzifon Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı, Erkan Ergül ve partililer katıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP Gümüşhacıköy ilçe Başkanı Hasan Topal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topal, yaptığı konuşmada, partilerinin 98. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Zehra Özyol, CHP Gümüşhacıköy Kadın Kolları Başkanı Sevgi Laçin, Gençlik Kolları Başkanı Ali Kemal Söylemez ve partililer katıldı.