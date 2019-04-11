Son Dakika Haberleri: Amatör Bisikletçiler İkinci Kez Marmaris'te Buluşacak

Amatör Bisikletçiler İkinci Kez Marmaris'te Buluşacak

14 dakika önce

Salcano Gran Fondo Marmaris 2019'da 500'e yakın amatör bisikletçi derece için yarışacak.

Amatör Bisikletçiler İkinci Kez Marmaris'te Buluşacak, System.String[]
Salcano Gran Fondo Marmaris 2019'da 500'e yakın amatör bisikletçi derece için yarışacak.

Türkiye'deki amatör yol bisikleti yarışı Gran Fondo'ların öncüsü Argeus Travel & Events, Salcano Gran Fondo Marmaris'i 14 Nisan Pazar günü ikinci kez gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl katılımcıların takdirini toplayan organizasyon, ikinci yılında 500'e yakın yerli-yabancı bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Bisikletçilerin Marmaris'in eşsiz doğasında pedal basacağı organizasyon, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilecek ve Gran Fondo Marmaris'in ana sponsoru da Salcano olacak. Türkiye'nin en önemli tatil destinasyonlarından Marmaris, Salcano Gran Fondo Marmaris ile birlikte bir kez daha ülkemizin dört bir yanından ve yurtdışından bisikletçilere ev sahipliği yapacak. 13 Nisan Cumartesi günü Atatürk Caddesi - Türkmenistan Parkı önünde açılacak olan 'Yarış Etkinlik Alanı' ise Marmarislilerin keyifli bir hafta sonu yaşamalarını sağlayacak.

Bisikletçiler iki zorlu parkurda mücadele edecek

Marmaris Belediyesi'nin destekleri ve Salcano'nun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Salcano Gran Fondo Marmaris'te bisikletçiler iki farklı parkurda yarışabilecek. Her iki parkurun start ve finiş alanı ise şehir merkezindeki Atatürk Caddesi - Türkmenistan Parkı önü olacak. 97 kilometrelik uzun parkurun startı 08.30'da verilirken 65 kilometrelik kısa parkurun start zamanı ise 08.40 olacak. Salcano Gran Fondo Marmaris'e Türk bisikletçilerin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bisikletçiler de kayıt olmuş durumda. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
Spor
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