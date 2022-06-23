Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi

23.06.2022 13:54

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in (23) cenazesi, Kayseri'de defnedildi.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden amatör futbolcu Hasan Göğerçin'in (23) cenazesi, Kayseri'de defnedildi.

Kardeşinin, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) mezuniyet törenine ailesiyle giderken içinde bulundukları otomobilin Konya'da kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren Göğerçin'in cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Tabutunun üzerine forması bırakılan futbolcunun naaşı, Tomarza ilçesindeki mezarlıkta öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye futbolcunun polis ağabeyi Şükrü ve POMEM'den mezun kardeşi Hakan Göğerçin ile ailesi, takım arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kayseri'de amatör küme takımlarından Kocasinan Ülküspor'da 5 sezondur forma giyen takım kaptanı Hasan Göğerçin'in, polis olmak istediği ve POMEM mülakatını kazandığı öğrenildi.

Olay

Kardeşinin mezuniyeti için Balıkesir POMEM'deki törene ailesiyle giden Hasan Göğerçin'in içinde bulunduğu otomobil, Konya'nın Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkarken kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada amatör futbolcu olay yerinde hayatını kaybetmiş, anne ve babası ile mezun kardeşinin nişanlısı Hilal Çelebi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü Son dakika haberi | Amatör kümede futbolcu Hasan Göğercin, kazada öldü Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör futbolcu Hasan Göğerçin, Kayseri'de toprağa verildi - Son Dakika
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