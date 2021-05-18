Amatör spora profesyonel destek - Son Dakika

Amatör spora profesyonel destek

18.05.2021 13:56
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Pandemi yüzünden bir yılı aşkın süredir amatör müsabakaların oynanmaması nedeniyle gelirleri önemli ölçüde düşen Bursa Amatör spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sürecin sağlıklı şekilde işletilebilmesi için gerekli destekleri...

Pandemi yüzünden bir yılı aşkın süredir amatör müsabakaların oynanmaması nedeniyle gelirleri önemli ölçüde düşen Bursa Amatör spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sürecin sağlıklı şekilde işletilebilmesi için gerekli destekleri vereceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız ile birlikte Bursa Amatör spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Pandemi sebebiyle son bir yıldır maçların oynanmaması yüzünden amatör kulüplerin yaşadığı sıkıntıların ele alındığı toplantıda sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Bursa Amatör spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Bursa'da yılda 9 binden fazla amatör müsabaka oynandığını, sahalar ve alt yapı konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Pandemi sürecinin amatör spora da büyük zarar verdiğini dile getiren Kılıç, "Başkanımız destekleriyle her zaman yanımızda oldu. Bundan sonda da yanımızda olacağını biliyoruz. Spor şehri Bursa'da organizasyon yapmak gerçekten kolay değil. Bu konudaki destekleri sebebiyle başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerle kıyaslandığında Bursa'daki müsabaka sayısının çok fazla olduğunu, yılda 9 binden fazla müsabakanın 3 bin 200'ünün Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahalarda gerçekleştiğini hatırlattı. Bu sahalarda farklı kulüplerin yılda 16 bin 600 saatten fazla idman yaptığını ifade eden Başkan Aktaş, "Ancak bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi birçok organizasyonu olduğu gibi amatör sporu da vurdu. Bu nedenle federasyonun Bursa şubesinin gelirleri ortadan kalktı. İnşallah süreci kolaylaştırmak amacıyla destekler noktasında gerekli notları aldık. Amatör maçları tüm Bursa olarak özledik. Temennimiz 2021 - 2022 sezonuyla birlikte sürecin tekrar başlaması. Bu güne kadar amatör futbolunun gelişmesine adına katkı verenlere teşekkür ediyorum. Spor Bakanlığı ile yaptığımız birinci protokolün çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakanımızı Bursa'da ağırlayıp, ikinci protokolü de yapacağız. Amatör spor için yapılabilecekler konusunda da Bakanımızdan destek isteyeceğiz" diye konuştu.

Benim adayım yok

Basın mensuplarının Bursaspor'un kongre süreciyle ilgili sorularını da cevaplayan Başkan Aktaş, adaylıklar noktasında tarafsızlığını koruduğunu söyledi. Kanun gereği Büyükşehir Belediye Başkanlarının profesyonel kulüplere başkan veya yönetici olamayacağını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ankara'nın iki profesyonel takımı da süper ligden düştü. Bir tane sosyal medya yorumunda Mansur Yavaş'la ilgili bir şey duymanız mümkün değil. Adana'da Zeydan Karalar'ın Adanaspor ile veya Adana Demirspor'la da hiçbir alakası yok. Tunç Soyer'in de ne Karşıyaka ile ne Altay'la alakası var. Ama 3,5 yıldır bu şehirde beni çeviren yaşlı, genç herkes bana Bursaspor'u soruyor. Kanun gereği belediye başkanları profesyonel kulüpte yönetici olamazlar. Ama bu şehirde böyle bir algı var. Bursaspor için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Ama benim dün de adayım olmadı, bugün de yok. Zor bir süreç, rakımın büyüklüğü ortada. Bu işin hiç şakası yok. Genel mutabakat gerekir, bütün Bursa'nın destek vereceği bir ortam oluşturulmalı. Bireysel çabalarla çözülecek sorun değil. 600 - 800 milyonluk bir borçtan bahsediliyor. Aday olanlara kolaylıklar, başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak olurlar. Sürecin kolay olmadığını söylemek istiyorum. Farklı adaylar olduğu için yorum yapmam şık olmaz. Tarafsızlığımızı ortaya koymak adına da kongreye katılamayacağımı buradan ifade etmek istiyorum. Adaylara başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Amatör spora profesyonel destek
Amatör spora profesyonel destek
Amatör spora profesyonel destek

Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Pandemi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amatör spora profesyonel destek - Son Dakika


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