Amatör telsizciler acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye katkı sağlıyor - Son Dakika

Amatör telsizciler acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye katkı sağlıyor

17.04.2021 11:33
Amatör telsizciler acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye katkı sağlıyor, System.String[]

Amatör telsizciler, acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona destek veriyor.

Amatör telsizciler, acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona destek veriyor.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sakarya Şube Başkanı Mehmet Turalıoğlu, AA muhabirine, 18 Nisan Dünya Amatör Telsizciler Günü dolayısıyla 1962'de kurulan TRAC'ın faaliyetlerini anlattı.

Turalıoğlu, Sakarya'da amatör telsizciliğin ilgi gördüğünü, 300'ün üzerinde olan amatör telsizci sayısının hızla artmaya devam ettiğini belirtti.

Amatör telsizciliğin hobi olarak yapıldığı, ticari amaç taşımadığını dile getiren Turalıoğlu, "Normal zamanda telsizi, sohbet, elektronik bilgi paylaşımı, tanıtım için, acil durumlarda da bölgemizin haberleşmede ihtiyaç duyduğu yerlere destek olarak gitmek için kullanıyoruz." dedi.

Turalıoğlu, 1999'daki Marmara ve Düzce depremleri ile Sağlık Bakanlığı helikopterinin 2018'de Bolu Kıbrısçık'ta düşmesi üzerine görev aldıklarını anlatarak, ilgili kurumlar ile sahada çalışanlar arasında telsizle haberleşmeyi sağladıklarını dile getirdi.

O günlerde yaşadıklarından bahseden Turalıoğlu, şunları kaydetti:

"(Marmara Depremi) Valiliğin önüne istasyonumuzu kurarak yerel telsiz haberleşmesini başlattık. Sabah 7 itibarıyla da kısa dalga istasyonumuz aktif olup Ankara ile Sakarya'nın bağlantısını sağlamış olduk. Bizim en çok yaptığımız ise yollar kapalıydı, gelen kurtarma ekiplerine yol rehberliği yapmaktı. İlk gün 112'nin haberleşmesi çökmüştü, oraya arkadaşlarımızı yönlendirerek hızlı bir şekilde oradaki sorunu çözdüler. Belediye ile itfaiye arasında çalıştık, olay yeri ile kriz masası arasındaki haberleşmeyi ekiplerimizi sahaya dağıtarak sağlamış olduk. Tamamen haberleşme çökmüştü. Telsiz haberleşmesi, her zaman hızlı bas konuş sistemi olduğu için çökmeyecek en güvenilir sistemlerin başında gelir. Acil durumlarda telsizlerle iletişimi, alternatif haberleşmede mutlaka olmazsa olmazlardan birisi olarak düşünüyoruz ve bu alanda üye yetiştirip hizmet vermeye çalışıyoruz."

Turalıoğlu, arama kurtarma dernekleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sahadaki çalışan ekipleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirterek, kaybolma vakaları olduğunda dağlarda haberleşme yeterli olmadığı için devreye girdiklerini, tepelerde röle aktarıcıları sayesinde kör noktalarda haberleşmeyi sağlamaya gayret ettiklerini ifade etti.

Mehmet Turalıoğlu, herkesin amatör telsizciliği rahatlıkla yapabileceğini sözlerine ekledi.

"İletişimde amatör telsizciler büyük rol oynuyor"

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) Başkanı Erdal Aydın da arama kurtarma çalışmalarında ormanlık bölgelere gittiklerinde telefonların çekmediği yerlerde TRAC Şubesinden destek istediklerini söyledi.

Aydın, geçen yıl temmuz ayında Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından TRAC ile iş birliği yaptıklarını aktararak, iletişimin sağlanmasında büyük destek gördüklerini kaydetti.

Amatör telsizcilerin önemine işaret eden Aydın, "1999 Marmara Depremi'nde de iletişimin olmadığı yerde TRAC Şubesi tüm bölgeyle iletişimi sağlamıştı. Olmazsa olmazlardan bir dernektir. Arama kurtarmada kesinlikle rolü var. Biz arama kurtarma üzerine eğitim aldık, iletişimde amatör telsizciler veya buna benzer derneklerin olması büyük rol oynuyor. Telefonun çekmediği yerde telsizle bağlantıyı kurmaları için kendilerinden destek istiyoruz. Bu konuda bize çok büyük destekleri var." diye konuştu.

Arama Kurtarma, Marmara, Sakarya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amatör telsizciler acil durumlarda kesintisiz haberleşmeye katkı sağlıyor - Son Dakika


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