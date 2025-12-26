Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti

Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti
26.12.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uzun süredir yürümekte zorluk çeken ve kalça ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyata alınan 24 yaşındaki Sara Çelik, anestezi sonrası fenalaşıp kalbinin durduğu gerekçesiyle sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ailesi, ameliyat öncesi ihmal bulunduğunu öne sürerek hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin Kızıltepe'de kalça ameliyatına giren 24 yaşındaki Sara Çelik, anestezi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi, hastane ve doktorlar hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

KALÇA AMELİYATINDAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kızıltepe ilçesinde ağabeyi ile bir düğün salonunun işletmeciliğini yapan ve uzun süredir yürümekte zorluk çeken Sara Çelik, sol kalça kemiğindeki ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. 1 Kasım'da kalça kemiği çıkığı teşhisiyle ameliyata alınan Sara, anestezinin ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtilen Sara, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamadı. Ailesi, olayda özel hastanenin ihmalleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"SAĞ OLARAK GİRDİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜ ÇIKTI"

Sara Çelik'in annesi Beşire Çelik, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını isteyerek, "Benim kızım sapasağlamdı, hiçbir şeyi yoktu. Sadece sol kalça kemiğinde ağrı vardı. Onu hastaneye götürdük, kalça çıkığı ameliyatı yapacaklardı. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı. Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce 'Kalp krizi geçirmiş' dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, sapasağlamdı. Burada ihmal var, ben şikayetçiyim ve onları Allah'a havale ediyorum. Allah onun hakkını bırakmasın. Ben onlardan şikayetçiyim. Benim canım yandı, kızım öldü, başka kimsenin canı yanmasın. Onun için söylüyorum, bu ihmaller cezasız kalmaması lazım. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum. Sabah, akşam ağlıyorum. Kızım sapasağlamdı, kızımı öldürdüler. O benim kızımdı, arkadaşımdı, her şeyimdi. Onsuz sabrım gelmiyor. Onu ne zorluklarla büyüttüğümü herkes biliyor. Bir bebek gibi ona bakıyordum, ona hakkımı helal ediyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum" dedi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Sara'nın ağabeyi Ömer Faruk Çelik ise kardeşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Kardeşim kalça çıkığı ameliyatı olacaktı. Özel hastane ile görüştük, 'basit bir operasyon' deyip ameliyat günü verdiler. 1 Kasım'da hastaneye yatışını yaptık. Onu ameliyata aldılar, ameliyat hazırlığı yapılırken bize gelip kalbinin durduğunu ve her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Ameliyat başlamadan önce doktorlar dışarıda çay, kahve içiyordu. Anestezi doktoru orada değildi, işlerini teknikerlere bırakmışlardı. 'Mavi kod' dediler, tabii biz mavi kod nedir bilmiyorduk. Doktorlar koşmaya başladılar, sonra kardeşimin kalp krizi geçirdiğini söylediler. Boğazını deldiklerini ve içine tüp bıraktıklarını söylediler. Sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Kardeşimin hiçbir sorunu yoktu, bize basit bir ameliyat dediler. Sözlerine güvenerek kardeşimi onlara teslim ettik. Diri koyduk, ölü çıkardık. Onları devletime ve Allah'a havale ediyorum. Kaçak çalıştırdıkları bir doktor var, Bitlis'ten gelip ameliyatlara giriyor. Vergi vermemek için de elden para alıyorlar. Doktorlar başta olmak üzere hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar takip edeceğim, bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

Ailenin avukatı Yusuf Onay da adli ve idari soruşturma sonrasında ihmali bulunan kişi veya kişilerin cezalandırılacaklarını belirterek, "Sara Çelik'in vefatı ile ilgili adli süreç, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş durumda. Biz olayla ilgili ihmali bulunan kişilerin soruşturulması ve varsa bir ihmalin ortaya çıkarılması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma şu an derdest olmakta olup titizlikle devam etmektedir. Aynı zamanda adli bir şikayette de bulunduk. İşin adli boyutu da ayrı bir tarafta soruşturulmakta, bu ihmalde ihmali bulunan kişi veya kişiler her kimse adli ve idari soruşturma sonrasında ortaya çıkacaktır. Soruşturma sonrası bu kişilerin cezalandırılması ve hukukun tesis edileceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

İddialar üzerine DHA muhabirinin görüştüğü hastanenin müdürü ise izinli olduğunu ve konuyla hastane avukatının ilgilendiğini söyledi. Hastane avukatı ise görüşme talebine olumsuz yanıt verdi.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe, Ameliyat, Anestezi, Hastane, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden’dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı
Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı Toprak kaydı, işçiler göçük altında kaldı
İstanbul Valiliği’nden kar uyarısı İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı
Restoranları akıllandıracak olay On binlerce liralık ceza kesildi Restoranları akıllandıracak olay! On binlerce liralık ceza kesildi
Zincir markette mide bulandıran skandal Gören hemen kayda girdi Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi!
Bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi Bahis oynadığı tespit edilen 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

16:14
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler
15:54
Fenerbahçe’ye 35 milyon euroluk piyango
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var
15:03
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti
14:55
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı 11 ilçe beyaza bürünecek
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
14:32
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi’den jet hamle
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
14:28
Bakan Ersoy’un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2025 17:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ameliyat sonrası kalbi duran genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.