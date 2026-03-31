Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson Bağdat\'ta gün ortasında kaçırıldı

Irak’ın başkenti Bağdat, bugün öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir kaçırma olayına sahne oldu. Bölgede serbest gazeteci olarak görev yapan Amerikalı Shelly Kittleson, şehrin en kalabalık caddelerinden birinde silahlı şahıslar tarafından aracından indirilerek kaçırıldı.

GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILDI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre; Kittleson’un aracı hareket halindeyken silahlı saldırganlar tarafından durduruldu. Çevredeki kalabalığa aldırış etmeyen saldırganlar, Amerikalı gazeteciyi zorla dışarı çıkararak kendi araçlarına bindirdi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

IRAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Olayın hemen ardından alarma geçen Irak güvenlik güçleri, geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Irak İçişleri Bakanlığı, kaçırma olayını resmen doğrularken, bir araç kovalamacasının ardından olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakanlık, Kittleson’un kurtarılması için operasyonların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Şu ana kadar bölgedeki hiçbir grup veya örgüt kaçırma olayının sorumluluğunu üstlenmedi. Shelly Kittleson'un son dönemde bölgedeki yerel dinamikler ve güvenlik meseleleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanındığı biliniyor.