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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı - Son Dakika

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı

17.06.2021 22:08
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı, System.String[]

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun onbirinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler- Konya Engellilergücü: 2-0

Şahinbey BBGSK- Şişli Yeditepe Engelliler: 4-0

Baltalı Grup Denizli- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Etimesgut Belediyesi Ampute- Pendik Engelliler: 3-1

Trabzon Ortahisar Belde- Bursa Ampute: 3-0 (hükmen)

Esengücü Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 0-2

Bedensel Engelliler, Türkiye, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı - Son Dakika Spor


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