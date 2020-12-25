Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan - Son Dakika

Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan

25.12.2020 09:10
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan, System.String[]

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü, ana sınıfları ile kreşlerdeki çocukların eğitimi için ahşap geometrik bloklar yapıyor.

ERZURUM merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümü, ana sınıfları ile kreşlerdeki çocukların eğitimi için ahşap geometrik bloklar yapıyor. 2 aylık sürede 5 öğretmen, 6 öğrencinin ürettiği 14 bin ahşap bloklar, kolilerle Ankara'ya gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı bölümünden ana sınıfı ve kreşler için ahşap geometrik bloklar üretmesini istedi. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin iptal edilmesi nedeniyle okuldaki 5 öğretmen 6 öğrenciyle birlikte siparişleri yapmaya başladı. Okuldaki atölyede yaklaşık 2 ay çalışan öğretmen ve öğrenciler, kare, dikdörtgen, üçgen şekillerde ahşap blokları hazırladı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan bloklar, kolilere dolduruldu.

Geometrik blokların ana sınıflardaki çocukların eğitiminde kullanılacağını belirten Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Selçuk Dağdelen, "Geometrik bloklar çocukların el koordinasyonunu artırmak için kullanılacak. Şekil birleştirmelerinin yanı sıra aynı zamanda parçalardan bütüne gitme olayını öğrenecekler. 6 farklı şekildeki geometrik blokları öğrenciler birleştirecekler. Parça bütün ilişkisini kavrayarak el, kas koordinasyonunu artıracaklar" dedi.

Okulda yapımları tamamlanan geometrik bloklar, öğrenciler tarafından kolilere dolduruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi'nin talep ettiği 14 bin blok, yapımı tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderilecek.


Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan

milli eğitim bakanlığı, Kazım Karabekir, Anadolu Lisesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan - Son Dakika


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