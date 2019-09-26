Anadolu Mektebi, Van'da Necip Fazıl'ı anacak

Gençlerin yerli, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, kültür ve medeniyetimizin gelişmesine katkı sunmuş yazarların belli başlı eserlerini okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve hayatlarına istikamet belirlemelerini amaç edinen Anadolu Mektebi, "Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" başlığıyla 2 ve 3 Ekim 2019 tarihlerinde Van'da bir program gerçekleştirecek.



Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşecek programa Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor. 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nihat Bayşu Konferans Salonunda icra edilecek programın açılış panelinin ardından aynı gün saat 14.00'te Atatürk Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde de Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in farklı yönleri anlatılacak. 3 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Erciş Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenecek kapanış paneliyle de program sona erecek.



Ülkemizin 9 farklı şehrinden 20 öğrencinin panelist olarak görev alacağı programa yaklaşık 70 Anadolu Mektebi mensubu dahil olacak. Program kapsamında yazar-öğrenci buluşmaları, sanat yönetmenliğini Nebahat Konu Yılmaz'ın yaptığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Üstadın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirecekler. Van şehir merkezi ve Erciş ilçesinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklere yönelik düzenlenecek kültür gezileri de farklı etkinlikler olarak yerini alacak.



Programla ilgili açıklama yapan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Van'da Necip Fazıl Kısakürek'le ilgili program yapmanın özel bir heyecanı içerisinde olduklarının altını çizdi. Bu şehrin Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu ekolüne gönül verenler için müstesna bir yeri olduğunu belirtti. Üstad'ın fikir ve aksiyon yönünün istikamet bulmasındaki en büyük vesileyi Seyyid Abdülhakim Arvasi olarak ifade eden Güçlü, Arvasi'nin de bu şehrin ve İslam coğrafyasının çok önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.



Kendilerini Van'a çeken bu manevi iklimin yanı sıra Anadolu Mektebi'nde öğrenciyken Erciş'e öğretmen olarak atanan ve burada Anadolu Mektebi kapsamında okumalar yaptırıp öğrenci yetiştiren bir öğretmenin varlığını da ifade eden Güçlü, Erciş'te filizlenen bu emeğin kendilerini Van'a davet niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi. Erciş'teki öğretmenin öncülüğündeki okuma grubunun Necip Fazıl'a geçmeden önce Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov ve Samiha Ayverdi okumalarını tamamladıklarını da vurgulayan Kutlu, ülkemiz genelinde 30'un üzerinde şehirde 3 bine yakın öğrencinin Necip Fazıl okumaları yaptığını ve pek çok şehirde programlar düzenlendiğini ifade ederek 2 ve 3 Ekim 2019 tarihlerinde Van'da düzenlenecek "Fikir Sanat Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek" programına tüm kültür sanat adamlarını ve ilgilileri davet etti. - VAN