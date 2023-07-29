Bozulan otomobillerini tamir etmek için emniyet şeridinde duran aileye tır çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı - Son Dakika
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Bozulan otomobillerini tamir etmek için emniyet şeridinde duran aileye tır çarptı: 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı

29.07.2023 10:34

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücünün cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Tırın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye tırın çarpması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TIR ARKADAN ÇARPARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Turgay Cem idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkiinde arıza yaptı. Araçlarını emniyet şeridine çekerek tamir etmek isteyen sürücü Turgay Cem, kardeşi Tuncay ve Egemen ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğa, yolun aynı istikametini kullanan bir tır arkadan çarparak olay yerinden kaçtı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Turgay Cem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aileden diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Turgay Cem'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, otomobile çarpan ve olay yerinden kaçan tırın aranmasına görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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