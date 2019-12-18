Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş maçından notlar

TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk etti.

Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul'da 3-0 yenildiği Beşiktaş'ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda ağırladı.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.

Beşiktaş'ta kadro rotasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincan ekibine ilk kez konuk oldukları maçta kadroda rotasyona gitti.

As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.

Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.