Anahtar Parti’den ekonomi ve ittifak mesajı: Sokak bize yalnız kalın diyor

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Programda Türkiye’nin ekonomik sorunları, gelir dağılımındaki eşitsizlik, plansızlık, siyasi iş birliği, ittifak tartışmaları, kültür ve turizm politikaları ile terörle mücadele başlıkları ele alındı.

“EKONOMİ ŞU ANDA EN CAN YAKICI SORUN”

Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlardan birinin ekonomi olduğunu belirten Tanrıöver, gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti. Ekonomide yaşanan sorunların nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tanrıöver, “Ekonomi şu anda en can yakıcı sorun” dedi.

Tanrıöver, Türkiye’deki ekonomik tablonun plansızlıkla bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Sebepsiz zenginleşmeyle derin fukaralık arasındaki uçurumun nedeni plansızlık” sözleriyle değerlendirmede bulundu.

“DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI’NI YENİDEN KAMU YÖNETİMİNE GETİRECEĞİZ”

Ekonomik sorunların çözümünde planlamanın önemine vurgu yapan Tanrıöver, Anahtar Parti’nin hedeflerinden birinin Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden kamu yönetimine kazandırmak olduğunu söyledi.

Tanrıöver, “Devlet Planlama Teşkilatı’nı yeniden kamu yönetimine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE İTTİFAK ETMEK LAZIM”

Türkiye’nin sorunlarının çözümü konusunda siyasi iş birliğinin önemine dikkat çeken Tanrıöver, farklı siyasi aktörlerin ülkenin problemlerinin çözümünde bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Tanrıöver, bu kapsamda “Türkiye’nin problemlerinin çözümünde ittifak etmek lazım” dedi. Olası ittifak tartışmalarına da değinen Tanrıöver, sahada vatandaşlardan gelen mesajlara dikkat çekerek, “Sokak bize ‘Herhangi bir ittifaka girmeyin, yalnız kalın’ diyor” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRÜ, KÜLTÜREL MİRASI, GELENEĞİ VE TÜRKÇEMİZİ KALKINMANIN ODAĞINA ALACAĞIZ”

Programda kültür politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tanrıöver, kültür, kültürel miras, gelenek ve Türkçenin kalkınma politikalarında önemli bir yere sahip olması gerektiğini ifade etti. Tanrıöver, “Kültürü, kültürel mirası, geleneği ve Türkçemizi kalkınmanın odağına alacağız” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE HER ŞEYİN TURİSTE GÖRE AYARLANMASI FİKRİNİ REDDEDİYORUZ”

Turizm politikalarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Tanrıöver, Türkiye’de turizm faaliyetlerinin yalnızca turist odaklı şekillendirilmesine karşı olduklarını belirtti. Tanrıöver, “Türkiye’de her şeyin turiste göre ayarlanması fikrini reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Ev pansiyonculuğunun desteklenmesi gerektiğini de belirten Tanrıöver, “Ev pansiyonculuğunu destekleyeceğiz” dedi.

“TERÖRSÜZ FAKAT TAVİZSİZ BİR TÜRKİYE”

Programın ilerleyen bölümünde terörle mücadele konusuna da değinen Tanrıöver, Türkiye’nin terörden arındırılması gerektiğini vurgularken, bu konuda taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti. Tanrıöver, “Terörsüz fakat tavizsiz bir Türkiye” mesajını verdi.

“KÜRT VATANDAŞLARIMIZLA BAŞLAYAN BİR CÜMLENİN SONUNA PKK KONULAMAZ”

Tanrıöver, Kürt vatandaşlar ile terör örgütü PKK arasında ayrım yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmede de bulundu. Tanrıöver, “Kürt vatandaşlarımızla başlayan bir cümlenin sonuna PKK konulamaz” ifadelerini kullandı.