Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika

Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor

04.12.2020 09:17

Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve kreşlere de 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi Korona virüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle resmi ve özel...

Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve kreşlere de 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi

BURSA - Korona virüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle resmi ve özel anaokulu ve kreşler yüz yüze eğitime ara verdi. Son ders zili dün akşam çalarken, çocuklar evlerinin yolunu tuttu. Çalışmak zorunda olan veliler ise, çocuklarını nereye bırakacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı. Sağlıkçı Canan Karaman "Biz çalışmak zorunda olduğumuz için, çocuğumuzu nereye bıkacağımız konusunda çok endişeliyiz. Biz çocuklarımızı evde yalnız bırakıp işe gitmek zorundayız. Eşim de çalışıyor. Onun da izin alması gibi bir durum yok. Yani tüm iş yerleri açıkken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz hiçbir yerin olmaması yanlış bir karar. Evde ben 2 çocuğu bırakıp işe gideceğim. Ailemizin büyükleri burada olsa onlara bırakırız. Ancak onlarda burada değiller. Kreşlerin biran önce açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği, anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdi. Son derslerine giren öğrenciler, hiçbir şeyden habersizce eğlenmenin keyfini yaşadı. Öğrencileri okuldan almaya gelen veliler ise, yarın çocuklarını nereye bırakacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı. İkinci bir karara kadar anaokulu ve kreşler, 4 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı kalacak. Okullara çocuklarını bırakamayacak olan aileler, bakıcı aramaya başladı.

Kendileri kadar öğrenci velilerinin de zor durumda kaldığını belirten Bursa Özel Anaokulları ve Kreşler Derneği Başkanı Erdal Kaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bütün yetki, kuruma bırakılmıştı. Bursa Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu da 4 Ocak 2021 tarihine kadar anaokulu ve kreşlerin uzaktan eğitim geçmesine karar verdi. Bu doğru bir karar olduğu gibi, eksikleri de vardır. Çünkü nihayetinde bizler, hastanelerde veya karantinada olan ailelerin çocuklarına hizmet vermiyoruz. Biz Bursa'nın çeşitli hastanelerinde, kamu kurumlarında çalışan, toplum sağlığı noktasında hayatını devam ettirebilen insanların çocuklarına hizmet veriyoruz. O insanların sağlıklı bir şekilde işlerine gidebilmeleri için bize ihtiyaç duymaktadırlar. Velilerin bizlere bakış açısı da budur. Adliyede, hastanede çalışan veliler bizlere çocukları bizler yanımızda mı götüreceğiz diye dert yanıyorlar. Onların kendi işlerinde motive olmaları ve verim almaları noktasında çocuklarını öncelikle emin ellere bırakmaları gerekiyor. Bu noktada da bizim aynen bir hastane, fabrika gibi görülmemiz gerekiyor. Biz olmazsak toplumun hayatı aksar. Bu yüzden okullarımızın açık olması gerekiyor" dedi.

Bursa'da ilçeler dahil 300'e yakın anaokulu ve kreş olduğunu belirten Kaya, "Bu okullara eğitim gören 300 bin civarında öğrencimiz var. Ortalama bir kurumda da 10 çalışan olduğuna göre, 3 bin kişi de istihdam edilmektedir. Alınan karardan ne kadar erken geri dönülürse, o kadar da hepimiz için iyi olacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, 11 Aralık 2020 tarihine itibariyle aşılar geliyor. Bu sürecin daha kısa olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuğunu okuldan almaya gelen hastane çalışanı Canan Karaman da, "Biz çalışmak zorunda olduğumuz için, çocuğumuzu nereye bıkacağımız konusunda çok endişeliyiz. Biz çocuklarımızı evde yalnız bırakıp işe gitmek zorundayız. Eşim de çalışıyor. Onun da izin alması gibi bir durum yok. Yani tüm iş yerleri açıkken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz hiçbir yerin olmaması yanlış bir karar. Evde ben 2 çocuğu bırakıp işe gideceğim. Ailemizin büyükleri burada olsa onlara bırakırız. Ancak onlarda burada değiller. Kreşlerin biran önce açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Okul olarak gereken tedbirleri 1 Haziran tarihinden itibaren aldıklarını belirten Özel Hilal Anaokulu Kurucusu Şeyma Kara Atay ise, "Şu ana kadar velilerimizden veya çalışanlarımızdan hiçbir sağlık sıkıntı yaşamadık. Bizlerin almış olduğu önlemler kadar, velilerimiz de kurallara riayet etti. Tekrar bir kapatılma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu kararı doğru buluyoruz. Ancak çalışan aileler var. Hatta bir velimiz 'tek bir ananemiz var. O da şu an korona oldu. Nereye bıkacağız' diye yardımcı olmamızı istedi. Biz aslında çalışan ailelere istihdam sağlamış oluyoruz. Onların çalışması için destek oluyoruz. İnşallah en kıza zamanda doğru karar verilir" dedi.

Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor
Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor
Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor
Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Karaman, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika


Son Dakika

Bilal Göregen'in söylediği şarkı, Portekiz Ligi'nde stat hoparlöründen çalındı Koronavirüs aşısının mucitlerinden Trump'ın "seçim" iddiasına yanıt: Siyasetle ilgilenmiyoruz Suriyeliler tarafından kurulan pazar, tedbirlere uyulmayınca kaldırıldı İki hafta önce doğum yapan Merve Aydın, koronavirüse yakalandı Çukur'un. 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçavalı hayatını kaybediyor ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı Bill Gates'in insanlara çip takmak için koronavirüs salgınını kullandığı iddiası yalanlandı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü
Son Dakika! Uzman Çavuş Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist öldürüldü Son Dakika! Uzman Çavuş Altun'un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist öldürüldü         
10:01
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı         
09:09
Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı Koronavirüs tedavisi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Dört bakanlıkta çok sayıda atama gerçekleşti         
05:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilimizi uyardı: Yüzde yüz vaka artışı var         
01:05
Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı Korona olduğunu öğrenince cinnet getirdi! Önce sarhoş oldu, ardından camide camları parçaladı         
00:31
Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu Çin aşısıyla ilgili spekülatif yorumlara Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan tepki: Araba değil bu         
23:48
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı Mine Tugay'dan ayna karşısında göğüs dekolteli pozlar! Paylaşıma beğeni yağdı         
22:21
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu         
22:17
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar         
16:58
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 10:13:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu ve kreşler için son ders zili çaldı, çalışan veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei