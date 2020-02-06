Ankara ak parti'li katırcıoğlu bu düşüncelerin filizlenmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

AK Parti'li Katırcıoğlu: Bu düşüncelerin filizlenmesine izin vermeyeceğiz

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla ilgili, "Bu düşüncelerin hiçbirinin yaşamasına, hatta filizlenmesine bile izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Partili Katırcıoğlu, Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına yönelik söylediği iddia edilen sözleri hep beraber izlediklerini söyledi. Kadın ve bir anne olarak iddia edilen sözlerden utanç duyduğunu kaydeden Katırcıoğlu, "Söylemler gerçekten hiçbir yere sığdıramayacağımız söylemler. Özellikle ben başörtülü bir milletvekili olarak buradan kesinlikle kınadığımı belirtiyorum. Bu konuyla ilgili, yıllarca mücadele etmiş bir kişi olarak bundan sonra mücadele edeceğimi ifade ediyorum" dedi.

'YOK OLACAKLAR'

Katırcıoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin söylemleri ile toplumun değerlerini unutup, yok saydığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunu onların bilinçaltlarının bir tezahürü olarak görüyoruz. Bunlar böyle farklı alanlarda çıkıyor. Geçen Meclis'te de 'bu kadını dışarı atın, haddini bildirin' cümlelerinin benzerlerini ne yazık ki gördük. Bunlar çok cılız kalıyor; ama ne yazık ki kırıntı da olsa o bilinçaltlarındaki o tortuları yaşıyoruz. Biz, kadına karşı yapılan ayrımcılığı ve şiddetin mücadelesini hep yaptık. Bugün siyaset alanında da yapıyoruz. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Biz burada ne yazık ki ülke adına, kadının kadına karşı ayrımcılığının en kötü örneğine şahit olduk. Ben de zamanında belediyelerin kurslarında eğitim almış, orada kadınlarla birlikte olmuş ve sonra oralarda eğitici olmuş bir kişi olarak bu mekanlardaki kişilerin bu sözleri söylemesi düşündürücü. Bu konuyu tahlil edip, toplum bilimcilerin ele alması gerektiğini düşüyoruz. Bu konuda tüm kadınlarımız adına, ben mücadeleyi devam ettireceğimi ifade etmek istiyorum. Yok olacaklar. Bu düşüncelerin hiçbirinin yaşamasına, hatta filizlenmesine bile izin vermeyeceğiz."

Katırcıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaya ilişkin açıklamasını ise, "Doğru açıklama; ama ben sonrasını bekliyorum. Sonrasında bu lafta kalmamalı. İcraatını takip edeceğimi buradan ifade ediyorum. O zaman dediğini yapması gerekiyor. Buyurun sözünüzün arkasında durun ve gereğini yapın. Biz de hep birlikte sizi kutlayalım" dedi