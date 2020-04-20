Ankara Büyükşehir Belediyesinden nakliyecilere destek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gidecek yardım kolilerinin taşınması konusunda nakliyecilerle anlaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iş yapamayan nakliyecilere destek sözü verdiği, bu kapsamda yardım kolilerinin nakliyeciler tarafından taşınmaya başladığı bildirildi.

Buna göre, belediyeyle anlaşmaya varan nakliyeciler, belediyeye ait soğuk hava deposunda muhafaza edilen gıda yardım kolilerini kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Halit Özdilek, hem yardıma muhtaç vatandaşlara hem de işleri aksayan nakliyecilere destek olmak istediklerini belirtti.

Sosyal yardım kolilerinin dağıtımının önümüzdeki hafta içinde tamamlanmasını planladıklarını aktaran Özdilek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediyemizin dağıtacağı sosyal yardım kolilerinin hazırlıklarını tamamladık. İlk etapta Altındağ ilçemizde yaklaşık 30 bin koliyi dağıtmayı planlıyoruz. Belediyemiz ve nakliyecilere ait toplam 150 araç, 500 personel ve diğer tüm ekipmanlarımız ile hazırız. Bugün inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Altındağ'da dağıtım işlemini tamamlayacağız. Bu hafta içerisinde de sayın Başkanımızın talimatları üzerine 100 bin koliyi dağıtacağız. En geç önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kolilerinin dağıtımını bitirmeyi planlıyoruz."