Üye Girişi
ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek - Son Dakika

ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek

06.01.2022 09:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler;

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler; ilkin sandıkta millete, sonra da mutlaka adalete hesap verecek" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur" dediğini belirterek, "Millete Amerika'yı, Almanya'yı gösterdi. Bizde tek bir aydaki enflasyon, ABD'deki yıllık enflasyonun 2 katı, Almanya'daki yıllık enflasyonun 2,5 katı, komşumuz Yunanistan'daki yıllık enflasyonun 3 katı. Bizdeki enflasyonla, ABD'yi, Almanya'yı karşılaştırmak için, insanın izanını kaybetmesi gerekir. Ama daha da kötüsü, milletimiz Türkiye'deki enflasyon yetmezmiş gibi, bir de ABD'deki enflasyonun yükünü çekiyor. Geçilmeyen köprülerin, otoyolların faturası, hem dolarla hem de Amerikan enflasyonuyla milletin sırtına yıkılıyor" dedi.

'HER YASA TALANI HIZLANDIRMAYA YÖNELİK'

Öztrak, sadece 3 ayda Merkez Bankası döviz kasasındaki açığın 17 milyar dolar arttığını ifade ederek, "Bu talanın 9 milyar doları da 20 Aralık finansal kumpası ve ardından gelen birkaç günde gerçekleşti. Erdoğan anlaşılan kendisinden sonra gelecek hükümete yani Millet İttifakı'na; talan edilmiş bir Hazine, eksi 100 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervi bırakmadan rahat etmeyecek. Şimdilerde Meclis'e getirdikleri her yasa, talanı hızlandırmaya yönelik. 22 limanın işletme hakkının peşkeşine yönelik teklif, Meclis'te görüşülüyor. Kendileri, beşli çeteleri yetmedi, yağmaya Katar'ı da ortak ediyorlar. Türkiye'nin göz bebeği Antalya limanı, ihalesiz, hesapsız kitapsız, 2047'ye kadar, Katar'ın üstüne yapılmaya çalışılıyor. Erdoğan'ın bu Katar sevdası nedir?" diye konuştu.

Öztrak, işini düzgün yapan ve hukukun arkasından dolanmayan dürüst devlet memurlarının hepsinin rahat olması gerektiğini belirterek, "Artık az kaldı. Vatandaşlarımız da müsterih olsun. 20 Aralık finansal kumpasında milletin alın terine, emeğine, yılların birikimine bir gecede çöküp servetlerine servet katanlar, milletin geleceğini 'köpük' görüp hüpletenler; ilkin sandıkta millete, sonra da mutlaka adalete hesap verecek. Kimse, 'Şimdilik Meclis denetiminden kaçtım' diye sevinmesin" ifadelerini kullandı.

ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek
ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek
ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek - Son Dakika


Galatasaray'da kazan kaynıyor! Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Galatasaray'da kazan kaynıyor! Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:44
Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor! Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!         
09:41
Gurur günü! TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş gözyaşlarına boğuldu Gurur günü! TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş gözyaşlarına boğuldu         
09:24
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı! Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!         
16:41
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31

Son Dakika Haberleri
09:41 Kazakistan'dan iç savaş görüntüleri! Polisler saf değiştiriyor, zenginler kaçıyor!
09:40 Tolgahan Sayışman tanınmayacak halde
09:35 TBMM'ye sunuldu! Yeni ekonomi paketinde en düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi var
09:15 Restoranlarda menülere zam yolda
09:08 Yargı'nın merakla beklenen 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
09:07 20 yıldır aranan mafya babası Google maps sayesinde yakayı ele verdi!
09:05 Son Dakika! İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı, çok sayıda yaralı var
09:04 İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
08:56 Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
08:48 Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 09:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: ANKARA CHP'li Öztrak: Milletin alın terine çökenler hesap verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement