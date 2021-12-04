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7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu - Son Dakika

7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu

04.12.2021 11:04

Akut karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 7 aylık Cevdet Kağan Saçlı, babasından alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu.

Akut karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 7 aylık Cevdet Kağan Saçlı, babasından alınan karaciğer ile sağlığına kavuştu.

Mersin'de yaşayan Saçlı ailesinin ikinci çocuğu Cevdet Kağan'a bir ay önce sarılık belirtileriyle gittiği Mersin Şehir Hastanesi'nde akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne sevk edilen ve karaciğer nakli olması öngörülen minik Kağan için baba Çağrı Saçlı'nın uygun donör olabileceği anlaşıldı.

Üç haftalık yoğun bakım sürecinin ardından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Cevdet Kağan, ailesine evlatlarını kucaklarına aldığı ilk günün mutluluğunu yeniden yaşattı.

"Duygusal bir dalgalanma yaşadık"

Baba Çağrı Saçlı, AA muhabirine, birçok tedavi denenmesine rağmen çocuklarının durumunun kötüye gittiğini, başka çözüm yolu kalmayınca karaciğer nakli yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Doğru yerde, doğru ekibe emanet oldukları için ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyleyen Saçlı, şöyle konuştu:

"Bu süreçte annesi de ben de sürekli umut, heyecan ve endişe içinde duygusal bir dalgalanma yaşadık. Umut ve endişe birbirini izliyordu. Ameliyat sonrası oğlumuz kendine gelince ve yavaş yavaş eski haline dönmeye başlayınca biraz klişe olacak belki ama inanın insan hayata yeniden gelmiş gibi oluyor."

"Sabahı zor ettik"

Anne Şeyda Saçlı da oğlu ve eşi ameliyattayken yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Tüm gece ameliyatta kaldılar. Biz de sabahı zor ettik. Çok üzüldük. Bundan iyi şekilde çıkmalarını bekledik. Sonrasında yoğun bakımda kaldılar belli bir dönem ve yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Cevdet Kağan'ın tekrar hareket etmesi, gülmesi bizim için çok güzel duygular ifade ediyordu. Gülüyor, bize sesleniyor. Resmen hayata döndü."

Şeyda Saçlı, Mersin Şehir Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi sağlık çalışanlarına ilgileri dolayısıyla, eşine de oğluna yeniden hayat verdiği için teşekkür etti.

"Organ nakli ile yeni bir hayata kavuştu"

Ameliyat ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Balcı da Cevdet Kağan'ı öncelikle yoğun bakımda karaciğer tedavisine aldıklarını, durumu ağırlaşınca acil karaciğer nakli planlaması yaptıklarını ifade etti.

"Bir anlamda sınırdan döndü. Artık geri dönülmez bir noktaya gelmişti. Oradan organ nakli ile yeni bir hayata kavuştu." diyen Balcı, ameliyata ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ankara Üniversitesinde son iki sene içerisinde geliştirdiğimiz yeni teknikle yaptığımız bir ameliyat. Babasının karaciğerini ters çevirip taktığımız için normalde takabildiğimizden daha büyük bir karaciğeri nakledebildik. Böylece çok ağır durumdaki hastalar çok hızlı şekilde toparlıyorlar. Bunun ağır durumda olan, bebek hastalar için özellikle daha başarılı, sonuçları itibarıyla daha yüz güldürücü bir ameliyat olduğunu düşünüyoruz."

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Türkiye'de organ ve kadavra donörü konusunda ciddi sıkıntı olduğunu, uygun organ bulunamadığı için birçok kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Kendirli; karaciğer, böbrek ve kalp nakli ile birçok kişinin hayatının kurtulabileceğini hatırlattı.

7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu
7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Akut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7 aylık bebek babasının karaciğeriyle hayata tutundu - Son Dakika


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