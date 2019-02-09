Ankara'da İlk Tanzim Satış Çadırı Kuruldu
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırlarını kurmaya başlandı. Satışlar pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca vatandaşa hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "Pazardaki fiyatlar için gerekirse ayar çekeceğiz. Belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış yapabiliriz" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri harekete geçerek 30 bölgede tanzim satış çadırlarını kurmaya başladı. İlk olarak Sihhiye'de bulunan Abdi İpekçi
Parkı girişine kurulan 2 çadırda sadece sebze satışı yapılacak. "Halk Sebze Üreticiden Tüketiciye", "Enflasyonla Topyekün Mücadele" logoları çadırlara asıldı. Çadırlarda kredi kartı ile satış mümkün olurken, sebze başı kilo kotası konulacak. Ankara'daki tanzim satış bölgelerine ürünler; Antalya
, Kütahya
, İzmir
, Mersin
ve Ankara'daki Tarım Kredi Kooperatifleri'nden tedarik edilecek. Ankara'da ilk önce 15 satış çadırı ve mobil olarak açılacak ve bu sayı 30'a yükseltilecek. İlk etapta, Sıhhiye, Kızılay Meydanı
, Kurtuluş, Ulus
metro çıkışı, Mamak İtfaiye
Meydanı'nda tanzim satış noktaları olacak.
(Ömer Çetin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:31 Kaynak: İHA
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