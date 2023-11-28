Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın silahıyla birlikte gözaltına alındı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı Hasan D. ile tartışan N.Ş., tartışmanın büyümesi ile beraber Hasan. D.'yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hasan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken şüpheli N.Ş. ise silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.