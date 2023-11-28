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Tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın silahıyla birlikte gözaltına alındı.

28.11.2023 - 01:18,
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın silahıyla birlikte gözaltına alındı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı Hasan D. ile tartışan N.Ş., tartışmanın büyümesi ile beraber Hasan. D.'yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hasan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken şüpheli N.Ş. ise silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ankara, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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