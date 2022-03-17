Ankara'da "Kadınların Görülmeyen Emeği" paneli düzenlendi - Son Dakika

Kadınların, Kovid-19 salgını sonrasında iş, sosyal ve ev yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların ele alındığı "Kadınların Görülmeyen Emeği: Sağlık Krizinden Çıkaracağımız Ders Nedir?" paneli Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Kanada'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesinin iş birliğiyle Frankofoni Baharı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen panelde, kadınların Kovid-19 sonrası çalışma ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara değinildi.

Ankara Üniversitesinin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yapılan panelde, iş hayatında büyük bir özveriyle yer almalarına rağmen kadınların göz ardı edilen hakları, iş statülerinin geliştirilmesi gerekliliği, Kovid-19 sonrası dünya çapında ortaya çıkan tablonun kadınlar açısından yarattığı zorluklar ve Türk ile Fransız deneyimleri arasındaki farklar gibi konu başlıkları değerlendirildi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, panelin açılış konuşmasınıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin devamı niteliğindeki bir panelde bulunmaktan çok mutlu olduğunu, kadınların yılın yalnızca bir günü anılmamaları gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde kadınların çalışma alanlarına yaptıkları katkıların göz ardı edildiğini dile getiren Magro, "Kadın haklarını yılda yalnızca bir gün savunmadığımız zamana ulaştığımızda mücadelemizde başarıya ulaşmış oluruz. Birçok kadının ilkel koşullarda yaşadığını, haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu akşam Ukraynalı kadınları da anmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

Yuvarlak masa toplantısı şeklinde düzenlenen panele konuşmacı olarak, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Fransız akademisyen Pascal Barbier, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nde proje sorumlusu Zeynep Aydemir Koyuncu ile birlikte çevrimiçi olarak Adelle Blackett, McGill Üniversitesi Hukuk Profesörü Adelle Blackett ve Fransız Kadın Hakları eski Bakanı Najat Vallaud-Belkacem katıldı.