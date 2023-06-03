Ankara'da meydana gelen sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Ankara'da meydana gelen sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü

03.06.2023 15:06

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşımda aksamalar yaşandı ve belediye ekipleri çalışma yaptı. Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşları uyardı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara yağışa teslim! Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti, ekipler ihbarlara ulaşmaya çalışıyor

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksatırken, bazı dükkan ve alışveriş merkezlerini su bastı.

Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

HORTUM OLUŞTU

Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

Ankara yağışa teslim! Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti, ekipler ihbarlara ulaşmaya çalışıyor

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Ayrıca yine vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan doludan dolayı araçlarını korumaya çalıştı. Her dolu yağdığında bilindik yöntem olan araçların üzerine örtüler ve battaniyeler serildi.

Ankara yağışa teslim! Mansur Yavaş tüm izinleri iptal etti, ekipler ihbarlara ulaşmaya çalışıyor

"TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara'daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABB Başkanı Yavaş, ayrıca vatandaşların, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube hesabından yardım ekiplerinin konumlarını takip edebileceklerini duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

Ankara'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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SON DAKİKA: Ankara'da meydana gelen sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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