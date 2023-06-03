Ankara'da meydana gelen sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü

Bakan Şimşek'in ilk sözlerinin arkasında bu mesaj mı var?

Çiçeği burnunda bakanın ilk sözleri vatandaşın en çok dert yandığı konuyla ilgili oldu

Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ile beraber yer yer dolu yağdı. Sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Belediye ekipleri yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Semt pazarları yağmurdan etkilendi. Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksatırken, bazı dükkan ve alışveriş merkezlerini su bastı.

HORTUM OLUŞTU

Kızılay'da da aynı şekilde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Öte yandan Ankara- Eskişehir yolunun Sivrihisar mevkisinde hortum oluştu.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Ayrıca yine vatandaşlar ceviz büyüklüğünde yağan doludan dolayı araçlarını korumaya çalıştı. Her dolu yağdığında bilindik yöntem olan araçların üzerine örtüler ve battaniyeler serildi.

"TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara'daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABB Başkanı Yavaş, ayrıca vatandaşların, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube hesabından yardım ekiplerinin konumlarını takip edebileceklerini duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, Kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."