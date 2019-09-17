Ankara'da Suriye üçlü zirvesi: Tünelin ucunda ışık görüldü mü?

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı Suriye gündemiyle hafta başında gerçekleştirildi.



Astana formatındaki Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'nın ana gündemi, son dönemde Rusya destekli Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü ancak halen muhaliflerin etkili olduğu İdlib, terörle mücadele ve Suriye'de siyasi çözüm sürecine yönelik atılması gereken adımlar idi.