Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu
Haber Videosu

Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden üçü hapis cezasına çarptırıldı, birinin beraatına hükmedildi.

Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden 3'üne 3 yıl 4 ay ile 12,5 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 1'inin beraatine hükmedildi.

Ankara'da 29 Ocak'ta yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ın otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförleri Abdurrahman A. ile Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini adresi söyledi. Abdurrahman A. ve Murat A., Kızılay'a geldiklerinde sürücünün aracı durdurmasını istedi.

ŞOFÖRÜ DARP ETTİLER

Güvenpark civarında aracı durduran 2 kişi, taksi şoförü olduklarını söyleyip, Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip, darbeden şüpheliler aynı zamanda eylemlerini videoya aldı. Bu sırada parkın çevresinde bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Alper Özcan'ın şikayeti sonrası gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DAVA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28 Nisan'da görülen ilk duruşmada sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın, 8 Temmuz'da görülen 2'nci duruşmada da tutuklu sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A.'nın yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.

"ANAHTARINI ALMAYA ÇALIŞMADIM"

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına; Umut Can K., Ömer Berkan A. ile Abdurrahman A. ve avukatlar katıldı. Abdurrahman A. savunmasında, "Arabanın anahtarını almaya çalışmadım. 'Bize vurmasın' diye elinden tutmaya çalıştım. Biz de taksiciyiz yağma söz konusu olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da beraatlerini istedi.

CEZALAR BELLİ OLDU

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdurrahman A.'yı 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7,5 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay ve 'Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Ömer Berkan A. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan beraat kararı verirken, 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Ömer Berkan A. hakkında 'Tehdit' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Murat A., 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası alırken, Umut Can K. ise tüm suçlardan beraat etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Alper Özcan, Güvenlik, Ankara, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Bu TAG yasalmı değilmi? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok İETT araçlarında unutulan eşyalar arasında yok yok
Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı
84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı 84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü Bilanço ağır Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
İstanbul’da metro arızası, seferler aksıyor İstanbul'da metro arızası, seferler aksıyor
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
Veerman’dan vazgeçilmesinin sebebi o Taraftarlar çıldıracak Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
TFF’den ender görülen ceza Top toplayıcıları yok diye başları yandı TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

17:53
İsrail, Lübnan’da İranlı komutanı böyle vurdu O anlar kamerada
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada
17:28
Şam’dan SDG’ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok
17:19
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi
16:52
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
16:49
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı
16:46
11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı: Oğlum 7 senedir içerideydi
16:25
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
15:33
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında Önce güldü sonra kendini tutamadı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz
14:49
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı
13:23
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
Sektör temsilcileri zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 18:41:04. #7.11#
SON DAKİKA: Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.