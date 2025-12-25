Taksideki kan donduran görüntülerin bedeli ağır oldu

Ankara'da yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ı darbettikleri iddiasıyla yargılanan taksicilerden 3'üne 3 yıl 4 ay ile 12,5 yıl arasında hapis cezaları verilirken, 1'inin beraatine hükmedildi.

Ankara'da 29 Ocak'ta yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan Alper Özcan'ın otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförleri Abdurrahman A. ile Murat A., Dikmen'e gitmek istediklerini adresi söyledi. Abdurrahman A. ve Murat A., Kızılay'a geldiklerinde sürücünün aracı durdurmasını istedi.

ŞOFÖRÜ DARP ETTİLER

Güvenpark civarında aracı durduran 2 kişi, taksi şoförü olduklarını söyleyip, Özcan'ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Özcan'a hakaret edip, darbeden şüpheliler aynı zamanda eylemlerini videoya aldı. Bu sırada parkın çevresinde bulunan diğer taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye çalıştı. Alper Özcan'ın şikayeti sonrası gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DAVA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Gece vakti yağmaya teşebbüs', 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 28 Nisan'da görülen ilk duruşmada sanıklardan Umut Can K. ve Ömer Berkan A.'nın, 8 Temmuz'da görülen 2'nci duruşmada da tutuklu sanıklar Abdurrahman A. ve Murat A.'nın yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi.

"ANAHTARINI ALMAYA ÇALIŞMADIM"

Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına; Umut Can K., Ömer Berkan A. ile Abdurrahman A. ve avukatlar katıldı. Abdurrahman A. savunmasında, "Arabanın anahtarını almaya çalışmadım. 'Bize vurmasın' diye elinden tutmaya çalıştım. Biz de taksiciyiz yağma söz konusu olamaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da beraatlerini istedi.

CEZALAR BELLİ OLDU

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Abdurrahman A.'yı 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan 7,5 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay ve 'Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Ömer Berkan A. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan beraat kararı verirken, 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Ömer Berkan A. hakkında 'Tehdit' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Murat A., 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezası alırken, Umut Can K. ise tüm suçlardan beraat etti.