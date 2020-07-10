Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı - Son Dakika

Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği play-off kararının ardından ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği play-off kararının ardından ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkent ekibinin 57 puan toplayarak 2. sırada yer aldığı, ligin devam etmesi durumunda ise matematiksel olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğunun altı çizildi. Mavi-lacivertli takım, fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'dan 3 puan alacak, şampiyonluk mücadelesi verdiği en önemli iki rakibi ile evinde oynayacaklarını belirterek, söz konusu kararla play-off oynatılmasını hakkaniyetli bulmadıklarını açıkladı.


Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:


"TFF Yönetim Kurulu 08.07.2020 tarihinde yapınış olduğu toplantı sonunda duyurduğu kararla 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta an 'itibariyle lider olan takımları şampiyon ilan etmiş, ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan takımların da 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off müsabakaları yapacağını duyurmuştur.


Aynı kararda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor takımını 'matematiksel' olarak küme düşürmüştür. TFF sondan ikinci Niğde Anadolu FK ise ligden düşürmemiştir. Oysa Niğde Anadolu FK'nın puanı 17 'dir, bu puanın içinde ligden çekilen Elazığspor'u hükmen yendiği için hanesine eklenen 3 puan da vardır. Maç yaparak Niğde Anadolu FK'nın elde etmiş olduğu reel puan 14 dür. Ligde kalması için geçmesi gereken bir üst sıradaki Etimesgut Belediyespor'un puanı ise 28 ve Elazığspor ile de müsabakası bulunduğundan ligler oynansa ve 5 maçını kaybetse dahi 31 puanla ligi tamamlayacaktır. TFF; 28 Maçta 14 puan toplayan Niğde Anadolu FK'nın son 6 maçta 15 puan alacağım öngörmüş ligden düşürmemiştir. Bizlerde burada bir haksızlık görmüyoruz.


Ancak, aynı grupta 57 puan toplayan ve 2. Sırada yer alan Ankara Demirspor'un lig devam etse "matematiksel" olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğu açıkken söz konusu kararla play-off oynatılmasını hakkaniyetli bulmuyoruz Fikstüre göre ilk maçında ligden çekilen Elazığspor'dan 3 puan alacak kulübümüz, şampiyonluk mücadelesi verdiği en önemli iki rakibi ile evinde oynayacak, Kırşehir deplasmanına gidecek, sondan ikinci Niğde Anadolu FK ve Ligden düşen Kardemir Karabük ile oynayarak ligi bitirecekti. Söz konusu durum göz önüne alındığında Türkiye Liglerinde en fazla şampiyon olma şansına sahip takımın Ankara Demirspor Kulübü olduğu görülecektir. Pandemiden dolayı maçların oynatılmaması kararı alınıp düşecek takımlara uygulanan ilkesinin kulübümüze de uygulanması gerekirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 8.7.2020 tarihinde aldığı karara İtiraz ediyor ligden çekilme, maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk Spor Kamuoyuna ilan ediyoruz." - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Demirspor, ligden ve profesyonel futboldan çekilme kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]