Ankara haber... Nallıhan'da çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika
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Ankara haber... Nallıhan'da çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı

18.10.2022 20:34
Ankara haber... Nallıhan'da çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı

Ankara haberleri: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üreticilere tohumluk buğday dağıtıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde üreticilere tohumluk buğday dağıtıldı.

Belediye önünde düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, İlçe Tarım Müdürü Orhan Akın, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İlker Oymaağaç'ın yer aldığı protokol ve çiftçiler katıldı.

Asuman Erdoğan, yaptığı konuşmada, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere yeni destekler de verileceğini bildirdi.

İsmail Öntaş ise verilen destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nallıhan Belediyesi tarafından sağlanan, yüzde 75'i hibe 100 ton tohumluk buğday, çiftçilere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Nallıhan, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber... Nallıhan'da çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber... Nallıhan'da çiftçilere tohumluk buğday dağıtıldı - Son Dakika
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