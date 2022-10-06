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Çankaya Köşkü, Mehmet Uçum, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberi: Çankaya Köşkü'nde 'Bölge Adliye Mahkemeleri ve İstinaf Kanun Yolunun Değerlendirilmesi Çalıştayı' - Son Dakika

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