Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Yeni Binaya Taşındı

İngiltere
'nin Ankara
Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Ankara İngiliz Arkeoloji
Enstitüsünün (BIAA) ortaya koyduğu çalışmaların önemine işaret ederek, " Türkiye
'yi daha iyi anlama ve Türkiye'nin bilgi birikimini ülke dışındaki insanlarla paylaşarak, Türkiye'nin daha iyi anlaşılması için büyük bir özveri var." dedi.
Büyükelçi Chilcott ve Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA) Müdürü Dr. Lutgarde Vandeput'un ev sahipliğinde, enstitünün başkentteki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılışa diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.
BIAA'nin bağımsız akademik bir enstitü olduğuna dikkati çeken Chilcott, BIAA'nın ortaya koyduğu çalışmalardan gurur duyduklarını dile getirdi.
Chilcott, enstitünün başlangıçta arkeoloji ve Anadolu'daki medeniyetler üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazandığını, fakat son yıllarda sosyal bilimler alanındaki çalışmalara da öncelik verdiğini kaydetti.
Enstitü çalışanlarının Türkiye'ye karşı büyük merak duyduğunu ifade eden Chilcott, "Türkiye'yi daha iyi anlama ve Türkiye'nin bilgi birikimini ülke dışındaki insanlarla paylaşarak, Türkiye'nin daha iyi anlaşılması için büyük bir özveri var." dedi.
Chilcott, enstitünün, Türkiye'nin ve Türkiye tarihinin anlaşılması noktasına İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkilere yaptığı katkının önemine işaret etti.
BIAA Müdürü Vandeput de dünyadaki sekiz "Uluslararası İngiliz Araştırma Enstitüsünden (BIRI)" biri olan BIAA'nın, 70 yıldan fazla bir süredir hizmet verdiğini anımsattı.
Konuşmaların ardından Büyükelçi Chilcott enstitü bünyesindeki kütüphaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.
Yaklaşık 37 yıldan bu yana Tahran
Caddesi'nde faaliyet gösteren enstitü artık Atatürk Bulvarı
üzerindeki yeni binasında hizmet verecek.
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra
'da bulunan BIAA, British Academy aracılığıyla Birleşik Krallık
İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı (BEIS) tarafından finanse ediliyor.
Enstitü, Türkiye ve Karadeniz
ülkelerindeki Beşeri ve Sosyal Bilimler alanındaki araştırmaları destekliyor ve finanse ediyor. Söz
konusu ülkelerdeki akademisyenler ve kurumlar ile İngiltere üniversiteleri arasında iş birliğine dayalı araştırmaları teşvik eden enstitü, bu amaçla Ankara'da arkeoloji, tarih, çağdaş Türk toplumu ve siyasetine odaklanmış bir araştırma merkezi görevi üstleniyor.
BIAA'nın bünyesinde yer alan akademik araştırma kütüphanesi, yaklaşık 70 bin cilt kaynakla Türkiye ve komşu ülkelerin arkeolojisine ve ilgili disiplinlerine odaklanan dünya çapında en büyük kütüphanelerden biri olma özelliği taşıyor.
Enstitünün taşınmasıyla yeni kitaplara yer açılması ve okuyuculara daha geniş bir alan sağlanması amaçlanıyor.
Enstitü bünyesinde konferans salonu da oluşturulacak.
Ayrıca enstitünün hedeflediği araştırma bölgesine odaklı bir dijital arşiv kurulması planlanıyor.