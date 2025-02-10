Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: "Arnavutluk ile Ticaretimizi 2 Milyar Dolar Düzeyine Çıkarmayı Hedefliyoruz" - Son Dakika
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: "Arnavutluk ile Ticaretimizi 2 Milyar Dolar Düzeyine Çıkarmayı Hedefliyoruz"

Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i ağırlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk’un en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin başlarda yer aldığını belirterek, “Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

10.02.2025 12:20
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(ANKARA) - Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i ağırlayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Arnavutluk'un en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin başlarda yer aldığını belirterek, "Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Kadzadej, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkilere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Arnavutluk'ta en çok yatırım yapan üçüncü ülke olduğunu aktaran Büyükelçi Kadzadej, Arnavutluk'taki Türk şirket sayısının 480, Arnavut-Türk ortaklığıyla kurulan şirket sayısının da 700 olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin Arnavutluk'ta enerji, maden, bankacılık gibi stratejik sektörlerde yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Büyükelçi, Türk iş insanlarını tarım ve turizm sektörlerine yatırım yapmaya davet etti.

Büyükelçi Kadzadej, "Arnavutluk, limanlarıyla, yer altı kaynaklarıyla zengin doğası bulunan bir bölge. 2030 yılında Avrupa Birliği üyesi olacak Arnavutluk, yatırım yapmak için uygun bir ülke" dedi.

Kadzadej, Arnavutluk'un dört limanı, iki havalimanı ve 4 bin 800 kilometre karayolu bulunduğunu bildirerek, Yunanistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'nın, Başkent Tiran'dan sadece iki saat uzakta olduğunu söyledi. Büyükelçi Kadzadej, Arnavutluk'u Türk iş insanlarına daha detaylı tanıtmak amacıyla "Arnavutluk Günü" düzenlemek istediklerini de kaydetti.

ATO Başkanı Baran da Ankara Ticaret Odası ve Başkent ekonomisine ilişkin bilgi verdi. Başkent'in savunma sanayi, tekstil, mobilya, medikal sanayi üretimiyle öne çıktığını ifade eden Baran, Ankara'nın sağlık turizminde de önemli potansiyel taşıdığını söyledi. İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu aktaran Baran, ticaretin geliştirilmesi için uygun altyapı ve koşulların olduğunu ifade etti.

Balkanlar'da istikrar ve barışın anahtarı durumundaki Arnavutluk'un, en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ilk başlarda yer aldığını belirten Baran, "Arnavutluk ile dış ticaretimiz pandemi öncesinde 500 milyon doların altındaydı. İki ülkenin yakınlığı rakamlara yansıyarak, 1 milyar dolar düzeyine yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere işaret ettiği doğrultuda, Arnavutluk ile ticaretimizi 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Arnavutluk ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için iş insanları ile birebir görüşmelerin de aralarında bulunduğu, bir dizi çalışma yapılabileceğini kaydetti.

Başkent Ankara ile Arnavutluk'un Başkenti Tiran arasında direkt uçuşların da kısa süre içerisinde başlayacağını bildiren Baran, bu uçuşların iki ülke turizmini de geliştirebileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran: 'Arnavutluk ile Ticaretimizi 2 Milyar Dolar Düzeyine Çıkarmayı Hedefliyoruz' - Son Dakika

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