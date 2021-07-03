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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi

03.07.2021 16:08
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi, System.String[]

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, hekimlik yemini ederek mesleğe ilk adımı attı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, hekimlik yemini ederek mesleğe ilk adımı attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beşevler Yerleşkesi'ndeki Güneş Meydanı'nda 450 hekim adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi mezuniyet töreninin rektör olarak katıldığı ilk mezuniyet töreni olduğunu belirterek, en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu belirtti.

Hekimliğe adım atan gençlerin, sadece ailelerinin değil milletin de umudu olduğuna dikkati çeken Ünüvar, sağlığın çok stratejik bir alan olduğunu, Kovid-19 sürecinin de sağlığın ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdiğini ifade etti.

Ünüvar, "Hamdolsun Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, resmi ve askeri diğer bütün unsurların topyekun mücadelesiyle hakikaten pandemide olağanüstü koşullarda, olağanüstü mücadele etti ve bir başarı hikayesi yazdı. Sevgili gençlerimiz de gerek intörnlük gerekse stajyerliklerinin son döneminde bunu yakından müşahede etti. Sadece onlar değil, bütün dünya bunu gözlemledi ve bizleri takdirle andı." ifadelerini kullandı.

"Doktorluk bir ömür boyu devam eden bir talebeliktir"

Doktorluğun zor ve meşakkatli ama bir o kadar da keyifli bir meslek olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Biraz sonra 'Değerli meslektaşlarımız' diyeceğimiz kardeşlerim, sizler de zorlu bir sürecin sonuna geldiniz. Esasında bitiyor diye düşünebilirsiniz ancak doktorluk bir ömür boyu devam eden bir talebeliktir. Zorlu yarışta inşallah Ankara Tıp'tan aldığınız bilimsel düşünce, bilimsel gayret, buradaki deneyimleriniz sizin yolunuzu aydınlatacak. İnanıyorum ki sizler bu millete, insanlığa çok büyük hizmetler yapacaksınız ve bizler uzaktan da olsa bunu göreceğiz. Bunun onurunu ve gururunu yaşayacağız."

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk de Ankara Tıp mezunu doktorların meslek hayatına başladıklarında hiç sıkıntı çekmeden, en zor vakalarla karşılaştıklarında bile bocalamadan en kolay adapte olabilen hekim grubu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin bunu çalışma hayatında gözlemleyeceğini ve ne kadar iyi bir fakülteden mezun olduklarının farkına varacağını aktaran Öztürk, "Ben, bir Ankara Tıp mezunu olarak istisnasız her birinizin toplumun örnek gösterdiği, rol model olarak benimsediği, sağlık ordumuzun yılmaz birer neferi olacağınıza gönülden inanıyor, hepinizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktılar

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi. Not ortalaması 4 üzerinden 3.94 olan okul birincisi İlay Özsan, birincilik kütüğüne plaketi çaktıktan sonra konuşma yaptı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztürk ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şefay Aysun İdil, öğrencilerle birlikte barış ve özgürlüğün sembolü beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Güvercinlerden biri, kısa süre uçtuktan sonra Rektör Ünüvar'ın başına kondu. Bunun üzerine Rektör Ünüvar, "Bugün mezun ettiğimiz öğrencilerimiz, tıpkı bu güvercinler gibi özgür olsunlar ve bu ülkeye, bu millete çok güzel hizmetler yapsınlar." ifadelerini kullandı.

Ardından isimleri okunan mezunlar, tek tek sahneye çıkarak hocalarının elinden diplomalarını aldı.

Törende, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Azerbaycan Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, eski Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de çocuklarının mezuniyet heyecanına ortak oldu.????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarını verdi - Son Dakika


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