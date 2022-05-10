Ankara Üniversitesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği - Son Dakika
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Ankara Üniversitesinde "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinliği

10.05.2022 23:51

Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde "Sağlık için Hareket Et Günü" kapsamında "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 10. Yıl Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı'ndaki etkinliğe Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Aydın, konuşmasında, şenlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere sağlık için hareketli olmaları tavsiyesinde bulunan Sabahattin Aydın, "Nerede hareket orada bereket. Harekette bereket vardır. Hepinizi harekete davet ediyorum." dedi.

Etkinliğin gençlere ve yaşları ilerlemiş olanlara farkındalık oluşturması temennisinde bulunan Aydın, üniversiteli gençlerin kampüs ortamlarını hareket etmek için fırsata çevirmeleri gerektiğini söyledi.

Aydın, Sağlık Bakanlığının hareketli yaşamı tüm ülkede teşvik etmeye çalıştığını ve yapılan etkinliklerin desteklendiğini kaydetti.

"Harekete geçmek çok önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da hareketin önemine işaret ederek yürümenin en temel koruyucu sağlık hizmeti olduğunu belirtti.

En fazla ölüme yol açan ilk dört hastalığın dördünde de en önemli etkenin obezite ve fazla kilo olduğunu ifade eden Ünüvar, "Maalesef Türkiye olarak obezite konusunda karnemiz çok güçlü değil. Karnemiz giderek zayıflıyor. 9 yaş altı çocuklarda bile ciddi ölçüde obeziteyi görüyoruz. Harekete geçmek çok önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir." diye konuştu.

Ünüvar, gençler için hem eğlence hem hareket olması için bu etkinliğin düzenlendiğini, üniversitede 16-17-18 Mayıs'ta konserlerin ve yarışmaların olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından parkurlarda yarışıp derece alanlara ödülleri takdim edildi. Ünüvar ve Aydın da farklı egzersiz parkurları ile spor istasyonlarına katıldı.

Ankara Üniversitesinde Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Ankara Üniversitesinde Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Ankara Üniversitesinde Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
Ankara Üniversitesinde Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinliği
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Ankara Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinde 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' etkinliği - Son Dakika


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