Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

22.04.2026 10:23
Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan helikopter için inceleme çalışmaları devam ediyor. Gece kaza kırama uğrayan helikopterin bir tepenin yamacına düştüğü görüldü.

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopter için inceleme çalışmaları ise sabah saatlerinde devam ediyor.

"PERSONELİN DURUMU İYİ"

Kazaya ilişkin Sincan Kaymakamı Levent Kılıç basın mensuplarının sorularını cevaplayarak, "5 Personel var 4’ünün durumu iyi. Bir personelde hafif göğüs ağrısı var, hastaneye ulaştırıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Helikopterin durumu inceleniyor. Askeri helikopter olduğu için kaza kırım ekibi gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğitim uçuşu yapılırken yere inme sırasında olmuş. Tam bilmiyorum ama 23 gibi olmuş. Kara Kuvvetleri Komutanımız geldi zaten. Herhangi yaralı ya da can kaybımızın olmaması sevindirici" dedi.

"EĞİTİM YAPIYORLARDI, BİR SES GELDİ SONRA ATEŞ PARLADI"

Olayın görgü şahitlerinden olan Nizami Demirel ise bölgeyi bildiği için ekiplere yardımcı olduğunu belirterek, "Uçuş yapıyorlardı eğitim için. Bir ses geldi sonra ateş parladı. Bir anda oldu. 5 Personel olduğunu söyledi bir komutan. Ölü yok dediler. Bir yaralı varmış oturuyordu o da. Yasak dedikleri için bizde gitmedik. Ambulansları ben götürdüm olay yerine. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan gitmeleri için yardım ettim. Saat 22.30-23.00 aralarında oldu. Köyümüzün üstünde eğitim yaptıkları için görüyoruz hep helikopterleri. Ben kaza anında dışarıdaydım. Bir anda ses geldi. Düştüğünü hissettim ve hemen 112’yi aradık. Olay yerini bildiğim için arkalı önlü gittik ve olay yerine ulaştık" ifadelerine yer verdi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Büyük geçmiş olsun inşallah askerlerimiz iyidir Şanlı askerimizin ayagına taş degmesin 1 0 Yanıtla
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:22:13. #7.12#
