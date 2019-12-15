Ankaragücü'nden dikkat çeken istatistik - Son Dakika
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Ankaragücü'nden dikkat çeken istatistik

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek 6 maç sonra puan kazanan Ankaragücü, ligde hanesine yazdırdığı son 2 puanı Beşiktaş ve Galatasaray'dan almayı başardı.

Ankaragücü'nden dikkat çeken istatistik, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek 6 maç sonra puan kazanan Ankaragücü, ligde hanesine yazdırdığı son 2 puanı Beşiktaş ve Galatasaray'dan almayı başardı.

Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 10 kişi kalan Ankaragücü, 1 kişi eksik olmasına karşın 88'de İlhan Parlak'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirip 90+1'de de Kitsiou'nun golüyle beraberliği kurtararak zoru başarmıştı. Galatasaray maçından önce çıktığı Göztepe, Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarından puan alamayan Başkent ekibi, sarı-kırmızılı ekipten önce son puanını iç sahada Beşiktaş'tan almıştı. Son 9 lig maçında galibiyet alamayan ve hanesine yalnızca 2 puan yazdıran Ankaragücü, bu 2 puanı ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş'tan almayı başardı.

BU SEZON 2. KEZ 2 GOL ATTI

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan kaydettiği 11 golle ligin bu anlamdaki en kötü istatistiğine sahip olan Ankaragücü, Galatasaray karşısında bu sezon 2. kez bir maçta 2 gol bulmayı başardı. 6. haftada oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atan Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini de Ankara ekibi karşısında elde etmişti. Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından çıktığı 9 lig maçında yalnızca 2 puan alabilen ve bu karşılaşmalarda 6 gol atabilen Ankaragücü, Galatasaray karşısında attığı 2 golle bu sezon ikinci kez bir maçta fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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