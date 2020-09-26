DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Gebze'de orman yangınıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 13, System.String[]

Gebze'de orman yangını

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öğle saatlerinde Gebze Cumaköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangının ormanlık alanda yayılmaması için yoğun çaba harcadı. İstanbul'dan da itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, yüksek gerilim hatları ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Yanan ormanlık alandan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Annelerin HDP önündeki eyleminde 390'ıncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 390'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında Van'da kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Son olarak Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.

'SESİMİZİ DUYUYORSAN EĞER, GEL ADALETE TESLİM OL'

Van'da 5 yıl önce kaçırılan oğlu Baran için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılan Solmaz Öğrünç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Öğrünç,"Ne istediler benim oğlumdan, onun hayalleri vardı. Kur'an okuyordu, oğlumu okuldan kaçırdılar. Oğluma, kokusuna ve gülüşüne hasretim. Ben 5 yıldır oğlumun yüzünü unuttum. Yeter artık bu zulüm nereye kadar, kirli ellerini bizim üzerimizden çeksinler. HDP benim oğlumu kandırıp götürdü. Onlar götürüp PKK'ya teslim etti. 17 ailenin çocuğu geldi ailesine kavuştu. Ne mutlu onlara inşallah o günleri biz de yaşarız. Allah'ın izniyle, devletin gücüyle ben Baran'ı onlardan alacağım. Oğluma sesleniyorum, sesimizi duyuyorsan eğer gel adalete teslim ol" dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

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