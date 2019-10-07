"Annelerin kitapla bir araya geldiği mekanları artırmak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere düzenlenen "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" başladı.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve ilerleyen yaşlarda aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlayacak öneriler tartışılacak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Karabük Halk Kütüphanesinde Türkiye'deki "ilk bebek kütüphanesi bölümü"nü açtıklarını söyledi.

Çalıştayın, Türkiye'de ilk defa düzenlendiğini belirten Turşucu, "İlk adımı atarken dev bir adım atmış oluyoruz. Bu, bundan sonraki süreçlere önemli bir ışık tutacak." dedi.

Turşucu, vatandaşları kütüphanelerle yetişkinlik çağından önce tanıştırmak istediklerini dile getirerek, "Bunun için sadece çocuklara değil, 0-3 yaş grubu bebeklere de dokunmamız gerekiyor. Annelerin kütüphane ve kitapla bir araya geldiği mekanları artırmak istiyoruz. Böylece gelecek nesillere çok daha fazla dokunmuş olacağız." diye konuştu.

"Geçen yıl 67 bin 135 çeşit kitap üretildi"

Turşucu, Türkiye'de son yıllarda kütüphane konusunda önemli mesafelerin katedildiğini vurgulayarak, "Türkiye'de 2000'li yılların başında üretilen kitap çeşitliliği 12 bin civarında idi. Geçen yıl 67 bin 135 çeşit kitap üretildi. Bu çeşitlilikle dünyada ilk on ülke içerisindeyiz. Tahminen dünyada altıncıyız. Bu yönüyle kendimize güvenelim." ifadelerini kullandı.

"Yaşayan kütüphane" yaklaşımıyla kütüphaneleri sadece kitap ödünç alınıp verilen mekanlar olmaktan çıkardıklarına işaret eden Turşucu, şunları kaydetti:

"Kütüphanenin içerisine kültür ve halk eğitim merkezlerini taşımaya başladık. Sadece bize bağlı kütüphanelerin 5 yıl önce üye sayısı 885 binken bugün 3,5 milyona doğru gidiyoruz. Kütüphaneleri cazibe merkezi olma seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Sivas'ta yaptığımız halk kütüphanesi Sivas'ın nüfusundan daha fazla okuyucu çeken bir mekan haline dönüştü. Konya'daki bir halk kütüphanemiz 2 milyona yakın okuyucusu olan merkeze dönüştü. 5 yıl önce bizim ödünç verdiğimiz materyal sayısı 3 milyon 600 binken şu an 12 milyona doğru yürüyoruz. Yani temel kütüphane fonksiyonunu icra etme konusunda 4 katı bir iyileşme sağladık."

Yarın sona erecek çalıştayın açılışına, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kurum müdürleri, Karabük Üniversitesi öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Gürel, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Turşucu ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde oluşturulan Bebek Kütüphanesini ziyaret etti.

Vali Gürel, "Masal Evi"ndeki miniklere masal okudu. Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan ve Kütüphane Müdürü Hülya Özgün ise protokoldekilere kütüphane hakkında bilgi verdi.