Yaşam

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

16.02.2026 15:00
Japonya'nın Chiba eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen yavru maymun Punch, yanından ayırmadığı peluş oyuncağıyla ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. İzleyenleri duygulandıran sevimli hayvanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahçedeki bir maymun Punch'ı kabul etti. O anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Japonya'da yedi aylık makak türü maymun Punch'ın hikâyesi sosyal medyada milyonları duygulandırdı. Doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından reddedilen minik maymun, hayata peluş bir orangutana sarılarak tutunuyor. Görüntülerin yayılmasının ardından hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

UYURKEN BİLE YANINDAN AYIRMIYOR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uyurken oyuncağına sıkı sıkı sarıldığı, korktuğunda ise onu adeta bir kalkan gibi kullanması gözleri yaşarttı. Küçük maymunun oyuncağını bir an olsun yanından ayırmaması izleyenlerin yüreğini burktu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch'ı kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı. Ancak anne bakımından mahrum kalmasının özgüven eksikliğine yol açtığı belirtiliyor.

SEVİNDİREN GELİŞME

Yavru maymun, hala kendi başına yeterli beslenemediği için bakıcı desteği alıyor. Ancak son günlerde sürü içindeki etkileşimi artmış durumda. Artık diğer maymunlarla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Dahası, bir maymun onu kabul ederek bitlerini ayıklamaya başladı. Yaşanan bu gelişme hayvanseverleri sevince boğdu.

Sosyal Medya, Hayvanlar, Japonya, Medya, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    RT haberlerinin altina yorum yazılamaz ama boyle haber diye yayınladıkları uyduruk şeylerin altına yorum yazılabiliyor.. sizin habeclgnizin... 4 0 Yanıtla
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    video nerde 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
