Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)
11 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun elleriyle boğduğu Sevdiye Tosun'un (79) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun elleriyle boğduğu Sevdiye Tosun'un (79) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Hatice Hanım Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Tosun'un cenazesi, Kuşadası Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Yıllar önce evlenip, Kuşadası'na yerleşen Adile Ağırgün'ün, annesinin Kuşadası'nda toprağa verilmesini istemesi üzere cenazenin kente getirildiği öğrenildi. Cenaze törenine ise Sevdiye Tosun'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),
Çiftlik Bank Vurguncularının Özel Yazışmaları Ortaya Çıktı
Oğlunu Kalbinden Bıçaklayan Babadan Kan Donduran Savunma: Efe misin, Mafya mısın?
Buket Aydın, "Güvenlik Görevlilerini İşten Kovdu" İddialarına Cevap Verdi!
Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!