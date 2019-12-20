Antalya bakan soylu kıran 11'i başlatacağız - Son Dakika

Bakan Soylu Kıran 11'i başlatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütüne yönelik Kıran 11 Operasyonu'nu başlatacaklarını söyledi. Soylu, Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını bu ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Genel Meclis Üyeleri Derneği'nin Antalya'nın turizm bölgesi Kundu'daki bir otelde düzenlediği eğitim seminerine katıldı. Bakan Soylu, Türkiye'nin, 'Doğu'nun makus tarihi yenilmez' cümlesini yendiğini, batı ile doğuyu birbirine benzer hale getirdiğini söyledi. Türkiye'ye kurulan kumpası bozduklarını anlatan Soylu, Yıllarca etnik kökenlerimizle, mezheplerimiz ve farklılıklarımız üzerinden olumsuzlukları Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştılar. Şimdi ilk kez ayaklarımızın üzerinde duruyor ve bizim üzerimize yıkmaya çalıştıkları olumsuzlukları onların sahasına yıkmaya başladık. DAEŞ sadece bizim problemimiz mi Gönderelim teröristleri biraz da onların problemi haline gelsin. PKK- YPG sadece bizim problemimiz mi Şimdi uğraşsınlar. Onlarla nasıl halleşeceklerini görsünler bakalım. FETÖ konusunda nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını bilmiyorlar diye konuştu.

KIRAN 11 BAŞLAYACAK

Kıran 9 ve 10 operasyonlarını başlattıklarını anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü

İnşallah Kıran 11'i de başlatacağız. Öyle 4-5 metre kar var, kış var çıkamayız, gidemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim yok. Bunların tamamını ülkenin başından alana kadar, kış da olsa kar da olsa boran da olsa, bu mücadeleyi bitirmeye yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Örgüte katılım, tarihin en düşük seviyesinde. Sadece 2014 yılında, 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne, bu yıl katılan sadece 117 kişi. Bunun üç katını da teslim ve ikna yoluyla terör örgütünden kopardık. Diyarbakır'daki ailelerin eylemini alelade bir eylem olarak görmeyin. Çok derin anlamı olan bir meseledir. Mesele sadece silahlı mücadele değildir. Bugün Türkiye terörle mücadelesinde köklü bir anlayış değişikliği de ortaya koymuştur. Terörün yanında terörizmle de mücadele etmektedir. Türkiye uzun yıllardır sürdürdüğü kalkınma çabası içinde, ne yazık ki ülkenin tüm potansiyelinden istifade edemedi.

257 TERÖRİST İKNA YOLUYLA ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda yeni bir işlem başlattıklarını kaydetti. Terör örgütünde dağda ve sınır dışında olanların ailelerine gittiklerini dile getiren Soylu, Aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuklarını getirip, adalete teslim etmelerini sağlıyoruz. Örgütün içinden ailelerin iknasıyla bugün itibarıyla 257 teröristi getirip, adalete teslim ettik. Terör örgütünün psikolojisini alt üst ettik. Terör örgütü, belediyeler vasıtasıyla hakikaten önemli hamleler gerçekleştiriyordu. Festivallerle çocukları dağa götürüyordu. Geçen gün Avrupa büyükelçileri, Diyarbakır'daki aileleri ziyarete gitti. Çocukların 13, 14 ve 15 yaşlarında dağa götürüldüğünü anladılar. Bu yaştaki çocukları ailelerinden almak gibi bir alçaklık var mı Sonra da bana 'Bunlara acımadan konuşuyorsun' diyorlar. Acırsak tarihimiz bizi ayıplar. 13, 14 yaşlarındaki çocukları dağlara götürüp neler yaptıklarını biliyoruz. Hangi alçak muamelelerle karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Duran Kalkan denilen adamın terör örgütü içindeki lakabı sapıktır. Terör örgütü dinsiz bir örgüttür diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÇIKIŞ YAKALADI'

Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir 100 metre yarışı içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin 21'nci yüzyılın başında güçlü bir çıkış yakaladığını kaydeden Soylu, Şimdi de hızlıca koşmaktadır. Ancak yarış bitmiş değil. 17 yıl kimseyi yanıltmasın. Bilakis, yarışın tam ortasındayız. Refah seviyesi olarak düne nazaran önemli bir gelişme kaydettik ama ulaşmamız gereken de bir seviye var. İşte, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçişinin altındaki temel motivasyon da budur. Geldiğimiz yere bakmak, ama asıl gideceğimiz yere odaklanmak. Katettiğimiz mesafeyi yeterli görmemek ve hedeflerimize odaklanmak. Yarınını öngöremeyen bir ülkeyi, 2023 diyen, 2053, 2071 diyen bir ülke haline getirdik. Bunu hep birlikte, bir millet olarak başardık diye konuştu.

TÜRKİYE YAŞANABİLİR ÜLKELER SIRALAMASINDA 7'NCİ

Bu değerlendirmelere katılmayanların olabileceğini belirten Soylu, şöyle devam etti

İçeride birtakım eleştiriler ortaya koyanlar olabilir. Ancak uluslararası araştırmalar, raporlar, bizim elimizdeki veriler, bunların çoğunu yalanlıyor. Bakın daha dün basında yer aldı, uluslararası büyük bir finans kuruluşunun (HSBC) açıkladığı bir ankete göre, dünyada en yaşanabilir ve çalışılabilir ülkeler sıralamasında Türkiye 7'nci sırada. Bizim gerimizde Fransa 17'nci sırada, ABD 23, İngiltere ise 27'nci sırada. Asıl ilginci, 7'nci sırada olduğumuz bu listede geçen yıl 28'inciydik. Bu anketi bir örnek olarak paylaştım. Elbette ki sadece buraya bakıp İngiltere veya Amerika'dan daha yüksek bir refah içinde olduğumuzu iddia edecek değiliz. Ancak bu ve bunun gibi pek çok araştırmada, farklı kriterlerde, güzel sonuçlar alıyoruz.

'BİR FIRSAT YAKALADIK'

Türkiye'nin olumsuzluklar ve terör örgütlerine karşı güçlü, ayakları üzerinde durması gerektiğini dile getiren Bakan Soylu, geçmişte yaşananlardan tecrübe alarak bir fırsatla karşı karşıya olduklarını kaydetti. Soylu, Bu fırsatı gelecek nesillere taşıyabilme imkanına hep birlikte sahip olalım. Bir takım itirazlar söz konusu, ne yapalım yani DAEŞ hemen yanı başımızda dururken Türkiye, birilerinin çomağıyla istediği gibi oynamasına müsaade mi etmeli Ne yapsak yani, PKK'nın yıllarca güzellemeler düzdüğü Afrin'e girmese miydik ABD'nin, Avrupa'nın sözüne bakıp, orada bir terör koridoruna başka bir şehir ile bütünleşmesine izin mi verseydik 21'inci asrın başında Cumhurbaşkanımız savunma sanayisinde bu adımları atmamış olsaydı, henüz savunma sanayimizin yüzde 80'inde dışa bağımlı olsaydık, İHA, SİHA, atak helikopterlerimiz olmasaydı biz bugün ne Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytindalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapabilirdik ne de dünyanın bize 'Oturun oturduğunuz yerde' dediği zaman,'Burası bizim coğrafyamız' diyebilirdik diye konuştu.

'YAN EVDE YANGIN ÇIKSA PERDENİZİ Mİ KAPATIRSINIZ'

Suriye ile Türkiye'nin 400 yıl aynı sancak altında yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, Aynı secdeye dönerek birlikte namaz kıldık. Kız alıp kız verdik. Ne yapacaktık, yan tarafınızda tuz ve ekmek alıp verdiğiniz evde yangın çıksa perdeleri mi kapatırsınız Kişi başı gelirde 2 bin dolardan 10 bin dolara geldik diye şımarmalı mıyız Allah'ın bize emrettiklerini, medeniyetimizin bize öğrettiklerine sırtını mı dönmeliyiz Dünyanın önünde diz çökmeyen, güçlü bir Türkiye var dedi.