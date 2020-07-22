ANTALYA Barut Resort Sorgun Hotel yeniden açılıyor - Son Dakika

Barut Resort Sorgun Hotel yeniden açılıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan TUI Sensatori Barut Resort Sorgun Hotel, yeni normalleşme döneminin başlamasının ardından cuma günü misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Genel müdür Çağdaş Akkaya, otelin, Covid-19 önlemleri kapsamında güvenli turizm sertifikası aldığını, ayrıca Akdeniz bölgesinde Eczacıbaşı Profesyonel Hijyende Mükemmellik Sertifikası'na sahip olan tek otel olduğunu belirtti.

Bütün dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan oteller, 'yeni normal' olarak adlandırılan koronavirüs kurallarıyla yeniden açılıyor. Sahip olduğu 13 tesis, 10 bin yatak kapasitesi ve 4 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük turizm grupları arasında yer alan Barut Grubu otelleri de birer birer yeniden hizmete başlıyor. Grubun, TUI'nin en üst segment otel grubu olan 'Sensatori' markasıyla işlettiği Barut Resort Sorgun Hotel de cuma günü kapılarını yeniden yerli ve yabancı tatilcilere açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Covid-19 kriterlerini yerine getirerek, güvenli turizm sertifikası alan otelde, ortak kullanım alanlarının tamamı 1,5 metre sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. Lobiden sahile, havuzlardaki şezlonglardan restoranlardaki oturma düzenlerine kadar bütün ortak kullanım alanlarında yapılan düzenlemelerle birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin gerek duyduğu anda ulaşabilmeleri için gözle görülür bir sıklıkta dezenfektanlar yerleştirildi. Personelin tamamının Covid-19 testinin yapıldığı otelde kullanılabilen her bölge, odalardan asansörlere, restorandan, barlara, havuzdan spor salonlarına kadar hem ULV cihazlarıyla hem de diğer ürünlerle dezenfekte edildi.

Genel Müdür Çağdaş Akkaya, otelin 80 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu, bir yanının Akdeniz, diğer yanının ise Sorgun ormanı olduğunu belirterek, geniş bahçesi, ferah alanları ile sosyal mesafeye uygun doğa dostu bir otel olarak tatilcilere bol oksijenli bir tatil imkanı sunduğunu söyledi. Otelin 2013 yılında faaliyete başladığını ve Barut grubunun 50 yıllık tecrübe ve deneyiminin yanı sıra TUI'nin en üst segmenti olan Sensatori işbirliğiyle hizmet verdiğini aktaran Akkaya, Grubumuzun otelleri 2019 yılında 127 ödül aldı. Bunların bir çoğu sağlık, hijyen, güvenlik, sürdürülebilirlik, doğa ve çevreyle ilintili ödüllerdi. Biz ayrıca geçen sezon iş ortağımız olan Eczacıbaşı Profesyonel'in hijyende mükemmellik sertifikasını almaya hak kazandık. Akdeniz bölgesinde bu sertifikaya sahip tek, Türkiye'de ikinci oteliz dedi.

Otelin hijyen konusunda çok yüksek standartlara sahip olduğunu anlatan Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü

Bunun yanı sıra yeni normal döneminde ayrıca şu anda sosyal mesafe planlarımızı ayarladık, kapasitelerimizi ayarladık. Otelimizde misafirlerimizin bulunduğu bütün alanlarda gerek iç, gerekse dış ünitelerde en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Otelimiz 310 oda olmasına rağmen 80 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulu. Bu nedenle geniş alanlara, geniş sosyal yaşam alanlarına sahip olduğumuz için bu alanları yeni normale göre düzenlemek bizim için problem teşkil etmedi. Grup otellerimizin birçoğu geniş bahçe ve peyzaj alanlarına sahip. Hem misafirlerimizi hem de çalışanlarımızı korumak için kişisel koruyucu donanımlarla donattık. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyuyoruz, bütün otelimizi ayrıca el dezenfekte üniteleriyle donattık. Açık büfe hizmetimiz sosyal mesafe kuralına göre devam edecek. Genel mekan temizliklerinde, temizlik sıklığını ve süresini arttırdık. Örneğin havuz kenarında ya da bir restorana bir misafirimiz bir alanı kullanıp ayrıldığında, diğer misafirimiz oraya gelene kadar kesinlikle orayı dezenfekte ve sterilize edeceğiz. Buna göre de kendimizi organize ettik. Restoranlarımızda servis yapan çalışanlarla, boşları toplayan çalışanları farklı ekiplerden oluşturduk. Bir misafirimiz odadan ayrıldıktan sonra odayı detaylı bir şekilde temizleyip; yıkanabilen bütün eşyalarımızı yıkayıp, değiştirilmesi gereken teknik kullanımdaki bütün ürünleri değiştirip, odayı detaylı bir şekilde temizliyoruz. Ardından ULV sistemi ve ozon makinesi temizleme yöntemiyle sterilize ettikten sonra özel bir işaretle mühürleyip, 24 saat bu odaya hiç kimsenin girmemesini sağlıyoruz. Otelimize gelen misafirimiz ilk kez bu adaya giren olacak.

Gruba ait Antalya şehir merkezinde bulunan Akra Otel'in salgın sürecinde kapanmadığını da belirten Akkaya, Diğer otellerimiz ise 5 Haziran'dan itibaren kapılarını açmaya başladı. Haziran ayında 6 tane otelimiz açıldı. Biz de Barut Resort Sorgun Otel olarak 24 Temmuz tarihinde kapılarımızı açıyoruz, tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla otelimize davet ediyoruz dedi.