Antalya Bisiklet Turu'nda birinci etap sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nda birinci etap sona erdi - Son Dakika Spor

Antalya Bisiklet Turu'nda birinci etap sona erdi

6 saat önce

Antalya Bisiklet Turu'nun birince etabını Israel Start-Up Nation takımından Mihkel Raim kazandı.

Antalya Bisiklet Turu'nun birince etabını Israel Start- Up Nation takımından Mihkel Raim kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) "Antalya-Antalya" etabına 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katıldı.

Perge ve Termessos Antik Kentlerini de içeren etapta sporcular 149 kilometre pedal bastı. Sporcuların birbirine oldukça yakın bisiklet sürdüğü etapta bitiş çizgisine 29 kilometre kala bazı sporcular kaza yaptı. Dizlerinden hafif şekilde yaralandıkları gözlenen sporcular ardından yollarına devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren turun ilk etabı Israel Start-Up Nation takımından 3 saat 22 dakika 45 saniyelik derecesiyle Mihkel Raim kazandı. Raim bu sonuçla AKRA Hotel sponsorluğundaki genel klasman forması olan magenta renkteki formayı giyecek.

İkinciliği Adria Mobil takımından Kump Marko, üçüncülüğü ise Sport Vlaanderen - Balois takımından Van Rooy Kenneth elde etti.

Birinci etapta dereceye giren sporculara ödülleri Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından verildi.

Vali Karaloğlu, ilk etabın heyecanlı bir yarışa sahip olduğunu belirtti. Karaloğlu derece elde eden sporcuları tebrik etti.

İlk etabın kazananı Raim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'ya etap kazanma hedefiyle geldiğini söyledi. Sezonun başında bir yarış kazanmanın bisikletçi için önemli olduğunu dile getiren Raim, "Bu birincilik bundan sonrasının daha iyi olacağını gösterir. Farklı seviyelerde sporcular vardı. Bu ciddi bir kaos yaratıyor." dedi.

Türkiye'de kazandığı zafer için mutlu olduğunu belirten Raim, "İsrail takımı olarak burada bulunmamız önemli. Bize çok iyi davranıyorlar. Mutluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Mikhel Raim aynı zamanda en iyi sprinter olmayı başararak Antalya'nın güneşinden ilham alınarak üretilen sarı formayı giymeyi de hak kazandı. Yarışmada doğal güzelliklerine vurgu yapan yeşil formayı A Blooc CT Takımı'ndan Aden Paterson, Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatması amacıyla üretilen turuncu formayı ise Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitaly Buts giymeye hak kazandı.

Yarın Kemer-Antalya etabıyla devam edecek yarışlar, 23 Şubat Pazar günü Erdal İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Antalya Bisiklet Turu'nda birinci etap sona erdi

Antalya, Up, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:39 Kaynak: AA
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