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Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı - Son Dakika

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı

10.09.2021 10:34

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı Turizm beldesi Adrasan'dan Likya yolunda kaybolan dağcıdan 108 gündür haber yok Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı.

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı

Turizm beldesi Adrasan'dan Likya yolunda kaybolan dağcıdan 108 gündür haber yok

ANTALYA - Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar yaptıkları aramadan bir sonuç elde edemedi.

Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara'dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma timi de destek verdi.

Telefon sinyallerinin geldiği alanda da bulunamadı

Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Öte yandan Yıldırım'ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi. Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar bir iz elde edemedi.

Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı
Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Toros Dağları, Antalya, Likya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı - Son Dakika
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