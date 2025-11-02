Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Antalya\'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı
02.11.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü şahıs, yoldan geçenlere bıçakla saldırdı. 1 kişi ağır yaralandı, zanlı tutuklandı.

Antalya'da yoldan geçen vatandaşlara saldıran ve 1 kişiyi göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kaçış güzergahı adım adım izlenerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da sıra dışı bir olay meydana geldi. Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bankta alkol alan şahıs, yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı.

YOLDAN GEÇENLERİ BIÇAKLADI

Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldıran şahıs, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Ö.'ye (58) bıçakla saldırdı. Bir anda karşısına çıkan ve kendisine bıçakla saldıran şahıs ile Ali Haydar Ö. arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında şahsın bıçak darbeleri ile biranda yere yığılan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

KULLANDIĞI BIÇAĞI ÇİMLERE SİLDİ

Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Ö.'ye vatandaşlar yarasına pansuman yaparak yardımcı olmaya çalışırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan ağır yaralı haldeki Özyıldırım'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

ADIM ADIM İZİNİ SÜRDÜLER

Olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından eşgali tespit edilin Sedat D. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin olay sonrası kaçış istikametinde bulunan onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek adım adım izini süren Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, Sedat D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sedat D., ifade işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişiyi ağır yaralayan Sedat D.'nin kaçış anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sedat D.'nin elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İHA

3-sayfa, antalya, Güncel, Polis, Kepez, kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek 3 gün sonra hava tersine dönüyor Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor
Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Kardeşi fark etti, hastaneye koştular 15 aylık bebeğin yemek borusundan çıkanlar şoke etti Kardeşi fark etti, hastaneye koştular! 15 aylık bebeğin yemek borusundan çıkanlar şoke etti
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

20:33
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar
20:21
Derbide tarihi gol
Derbide tarihi gol!
18:21
ABD’nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı
ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı
17:49
Film sahnelerini aratmadı Hareket halindeki TIR’dan çaldıkları akıllar zarar
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
17:09
Sıranın sonu görünmedi Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
16:49
Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi İşte istenilen tutar
Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 20:44:38. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bıçaklı Saldırı: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.