Antalya'da Deniz Sıcağı Hava Sıcaklığını Geçti - Son Dakika
Antalya'da Deniz Sıcağı Hava Sıcaklığını Geçti

18.01.2026 14:19
Antalya'da hava 12 derece, deniz suyu 19 derece. Rüzgarlı havada vatandaşlar sahilde vakit geçirdi.

YURDUN büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geride bıraktı. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu.

Güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu kentte, rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahilde oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.

