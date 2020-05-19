Antalya'da genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Son Dakika

Antalya'da genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Antalya'da Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Antalya'da Manavgat Belediyespor 19 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncusu Umut Özmen, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Ailesiyle Gündoğmuş ilçesinin Karadere Mahallesi'ne gezmeye giden 19 yaşındaki Özmen, Gebedere mevkisindeki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başlayan genç, ailesinin çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özmen'in cansız bedeni, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timinde görevli dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı. Gencin cenazesi Gündoğmuş Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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